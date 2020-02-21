Знаменита артистка Ані Лорак вміє привертати увагу до себе новими й екстравагантними образами

Витівки артистки часто викликають масу обговорень в мережах, люди діляться абсолютно різними думками.

Українська співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади, пише Рoliteka.net.

Цього разу Кароліна вирішила представити один з образів, які приміряла під час фотосесії. Так, перед декораціями і фоном для фотосесії зірка позувала в стильній приталеній сукні чорного кольору та бретелями у вигляді металевих ланцюгів.

«Мені подобається, коли на фото є емоція. Ч/б або колір?», – написала Кароліна під постом в Instagram.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«Цвееет 😍 Ви така гарна!», «Чорно-біле🖤🤍», «Звичайно колір👍», «Яка ж красуня 😍😍😍😍💖💖💖💖», «Обидві фотографії😻Неймовірно красива💘Дивитися на вас-одне задоволення🔥», «Шикарна ❤️😻», «За Колір однозначно😍👍🔥💋», «🤤🤤сама крута!!!», «1, набагато яскравіше виражена емоція ❤️», «У будь-якому кольорі прекрасна))) 😍».

До цього зірка вирішила показати невеликий промо-фото, зроблені спеціально до прем'єри нового кліпу. Ролик на пісню "Я б літала" для Лорак зробив, як і багато попередніх, відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв. Саме відео повинно вийти зовсім скоро.

На представлених кадрах Кароліна позувала відразу в декількох білосніжних образах, проте всі вони світлі, що нагадують пляжні. Сама дія кліпу теж проходить в незвичайному місці, повністю оточеному світлом.

«Любов.. Ніжність.. Тепло.. Повітряний політ душі.. Хочу зігріти вас новими барвами весни. #скоро by @alanbadoev», – пише Кароліна під фото в Instagram.

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