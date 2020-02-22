Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом
Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.
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У розділі Сторі з'явилися кадри з артисткою, доглядає за собою і наносить макіяж. Відзначимо, в питаннях краси і зовнішнього вигляду догляд особою дуже важливий, до того ж, він має свої особливості в залежності від сезону.
На нових кадрах, представлених у розділі Сторі, зірка позувала в природному вигляді, показуючи догляд за собою. Схоже, вечорів співачка вирішила провести детокс шкірі, а також потурбуватися про шкіру навколо очей. З патчами чорного кольору артистка показала себе з різних ракурсів.
Примітно те, щоб без макіяжу губи Анни виглядали трохи припухлими, а очі втомленими.
Відзначимо, вчора артистка показала весняні переменны – Анна вперше зважилася змінити імідж і зістригти чубок.
«Спасибі салону, за те, що зробили мене неймовірно-красивою. Тут прекрасна атмосфера і різноманітні види послуг. Якщо серце хоче змін, то обов'язково зайдіть. Ну що, голосуємо! За чубок або проти? Так чи ні?», – написала Анна під стильним знімком.
До цього артистка вирішила вбити невеликими роликам в Instagram, блиснувши майбутньої новою зачіскою. Перед дзеркалом зірка з'явилася в звичайному вбранні. Також видно, що стиліст працює над волоссям артистки, зістригаючи чубчик і укладаючи ту вперше.
Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.
Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.
Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» образом