Співачка показала на домашньому відео, як виглядає без макіяжу

Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

У розділі Сторі з'явилися кадри з артисткою, доглядає за собою і наносить макіяж. Відзначимо, в питаннях краси і зовнішнього вигляду догляд особою дуже важливий, до того ж, він має свої особливості в залежності від сезону.

На нових кадрах, представлених у розділі Сторі, зірка позувала в природному вигляді, показуючи догляд за собою. Схоже, вечорів співачка вирішила провести детокс шкірі, а також потурбуватися про шкіру навколо очей. З патчами чорного кольору артистка показала себе з різних ракурсів.

Примітно те, щоб без макіяжу губи Анни виглядали трохи припухлими, а очі втомленими.

Відзначимо, вчора артистка показала весняні переменны – Анна вперше зважилася змінити імідж і зістригти чубок.

«Спасибі салону, за те, що зробили мене неймовірно-красивою. Тут прекрасна атмосфера і різноманітні види послуг. Якщо серце хоче змін, то обов'язково зайдіть. Ну що, голосуємо! За чубок або проти? Так чи ні?», – написала Анна під стильним знімком.

До цього артистка вирішила вбити невеликими роликам в Instagram, блиснувши майбутньої новою зачіскою. Перед дзеркалом зірка з'явилася в звичайному вбранні. Також видно, що стиліст працює над волоссям артистки, зістригаючи чубчик і укладаючи ту вперше.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

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