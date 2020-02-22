В суботу ввечері, 22 лютого розпочався Нацвідбір на Євробачення 2020, у фіналі якого може відбутися унікальний виступ

Організатори задуманого повністю не розкривають, але фаворитка «перегонів» виконавиця KRUTЬ готує невеликий сюрприз для глядачів. Про це одна з найяскравіших учасниць Нацвідбору Марина Круть (KRUTЬ) розповіла в інтерв'ю "Новому каналу".

24-річна бандуристка Марина Круть є однією з фавориток букмекерів - після першого півфіналу артистка отримала 16 балів (по 8 від глядачів і журі). Так виконавиця зважилася трохи переінакшити свою постановку на фінальному виступі за порадою члена журі Тіни Кароль:

«Ми тримаємо це в секреті. Кардинально нічого не зміниться. Ми будемо заповнювати порожнечу і створювати обсяг. Я вважаю, що артист на такій сцені повинен мати таку величезну енергію, щоб заповнювати нею все без шоу-балету і декорацій. Така моя місія. Вона, насамперед духовна. Артист і енергія - це те ж, що і вокал», - заявила музикант і додала, що "Євробачення" її дуже змінило і про вдячність своєму партнерові також не забула:

«...Тому не треба себе ховати за великими декораціями, придумувати історію з літаючими бандурами. Якщо сама людина видає якісь вібрації і емоції, цього вже достатньо».

У організаторів номеру Марини є ідея, щоб на сцені був її хлопець під час виступу бандуристки:

«Мій хлопець - музикант. Але це під питанням. Такий невеликий спойлер вам. Принаймні, якщо він буде не на сцені, то залишиться в тилу, хейтерів заспокоювати…». Відомо, що обранець артистки живе в Канаді і у пари стосунки на відстані, але незважаючи на часту розлуку, каже виконавиця, це той вид відносин, про які можна тільки мріяти:

«Він насправді віддав останнє, що в нього було, щоб у мене все було класно. Мій успіх - це все через віру близьких. Це дуже допомагає».

Круть також зізналася, що перед фіналом зробить собі п'яте татуювання.

Розповімо трохи про учасників. KRUTЬ – це псевдонім 23-літньої Марини Круть з міста Хмельницький. Дівчина представляє жанр інді-соул. У своїх піснях KRUTЬ використовує не тільки голос, але і бандуру. Вона прославилася на вокальному шоу "Х-Фактор" і пробилася у фінал. Для “Євробачення” Марина написала пісню “99”. Вона співає, що будь-яка людина здатна впасти, але є багато причин, щоб знову стати на ноги та йти далі.

Jerry Heil, вона ж – Яна Шемаєва, 24-річна дівчина з Василькова Київської області. Спочатку викладала в мережу кавери на відомі пісні. Засвітилася на шоу "Х-Фактор". Але справжнього успіху досягла у 2019 році, випустивши пісню "Охрана отмєна". Назва пісні "Vegan" ("Веган") говорить сама за себе. Цікавий факт: 2020-й оголосили роком веганів.

Go-A – київська група, яка зібралася у 2012 році і виступає в жанрі электрофолку. У неї входять вокалістка Катерина Павленко, гітарист Іван Григоряк, мультинструменталист Тарас Шевченко, Ігор Диденчук (грає на сопілці). За словами музикантів, пісня “Соловей” розповідає про різний життєвий досвід і закликає зберігати оптимізм у будь-якій ситуації. Особливо в амурних справах.

David Axelrod (Девід Аксельрод) – почав свою музичну кар'єру, як Володимир Ткаченко. Але вже в зрілому віці офіційно змінив паспортні дані. Під таким псевдонімом він виступав у шоу “Голос країни”. До цього був фіналістом проекту “Шанс”, брав участь в “Таврійських іграх” і шоу “Х-Фактор”, де теж дійшов до фіналу. А в 2011 році посів третє місце в іншому шоу – “Танці з зірками”. На Євробачення Аксельронд збирається повезти ліричну баладу "HORIZON". Він написав пісню, коли дізнався про вагітність дружини Олени Мозгової.

KHAYAT – Андрій Хаят, 22 роки, народився в Знам'янці на Кіровоградщині. Музикант виступає в жанрі фольктроніка. Тобто, поєднує електронну музику з українськими етнічними мелодіями. Андрій дійшов до фіналу у дев'ятому сезоні шоу “Голос країни”. В 2019-му він теж брав участь у національному відборі, але не пройшов далі півфінал. Трек "Call for love" закликає не боятися любові, а приймати її, як потужну силу, яка змушує життя грати новими фарбами.

TVORCHI. Тернопільський дует, в який увійшли Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні. Хлопці об'єдналися в 2018 році і відіграють електронно-вокальну музику. Група випустила два альбоми: "The Parts" і "Disco Lights". За словами виконавців, їх конкурсна пісня Bonfire піднімає екологічні проблеми.

У 2020-му році "Євробачення" пройде під слоганом "Open Up", що в перекладі з англійської – "Відкрийся". Організатори кажуть, що учасникам доведеться вкласти власний сенс у цю фразу. Найголовніше – відкритися слухачам.

Цього року в журі сидять: Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов. Саме від них залежать результати відбору. Але, крім суддів, музикантів оцінюють ще й глядачі. Вони можуть підтримати вподобаного виконавця, відправивши СМС. Ведучий – Сергій Притула.

Нагадаємо, що дружина фіналіста Нацвідбору на Євробачення приголомшила гучним звинуваченням: «Шавки гавкають…».

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