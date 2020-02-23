Відома українська співачка Оля Цибульська показала розкішне тіло в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

«На які питання ти завжди відповідаєш «Так»? У мене це: давай утечемо звідси? Хочеш масаж? Будеш десерт?», - йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Цибульська позує в прозорому вбранні, тримаючи руками свої груди. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«І я хочу масаж», «ого, яка крута. Дуже красива», «красоточка», «ось це краса», «Олечка, ви прекрасні! Завжди на позитиві», «Оля, ти сама сама красива і чудова», «круте плаття», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що співачка Оля Цибульська похвалилася схудлою фігурою в красивому платті. Артистка опублікувала у своєму Instagram фото з відомим телеведучим Григорієм Решетником.

На знімку обидва позували у вечірніх нарядах. Зокрема Оля вибрала чорне довге плаття, яке обтянуло її фігуру: тонку талію, пишні груди і стегна. Сукня оголила красиві плечі зірки.

Завершили її образ прикраси у вигляді блискучих чокера і браслета, а також шпильки.

Дівчина посміхалася і дивилася в камеру. Її макіяж був з акцентом на очі.

Позували українські знаменитості в ресторані.

Нагадаємо, що Оля Цибульська розповіла про страшну зраду у своєму житті: «Я була не готова».

Як повідомляла Politeka, «Секс був»: Цибульська зробила зізнання про DZIDZIO.

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