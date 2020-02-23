Українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася перед фанатами своєю ідеальною фігурою

Як повідомляє Politeka.net Леся Нікітюк - володарка струнких форм і модельного зросту. У дитинстві дівчина комплексувала через свою зовнішність, їй було складно підібрати одяг за розміром - всі речі були замалі. Тепер же вона з задоволенням демонструє фігуру на публіці і хвалиться пляжними знімками, а дизайнерські наряди сидять на ній ідеально.

Так, незабаром після анонсованої поїздки в Берлін вона здивувала своїх фанів відвертим кадром з відпочинку у Єгипті.

Леді Ле опублікувала досить пікантне фото, на якому продемонструвала розкішний бюст та довгі ноги, які підкреслило відверте чорне бікіні.

В кадрі – ведуча в купальнику і з тарілкою в руці, набитою екзотичними ласощами. Вона нахилилася до камери і мило посміхається в об'єктив. Ефектний пляжний лук завершують крислатий капелюх зі звіриним принтом, сумочка в тон і красиві прикраси на зап'ясті.

"Я тобі служниця чи що?" - підписала кадр Никитюк.

На жаль шанувальники Леді Ле не зможуть прокоментувати кадр, адже його українська телеведуча продемонтструвала в своєму Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями.

цього разу артистка вирішила показати не традиційний "спосіб" дня, а свій відпочинок в Єгипті.

Поряд з Никитюк на столі можна помітити цілу купу смакоти і різних апетитних страв, на чому сама Никитюк також акцентувала увагу. Пізніше зірка представила також свій номер, в якому відпочиває, акцентувавши увагу на прикрасі на ліжку.