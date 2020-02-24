Як виглядали наші українські знаменитості в шкільні роки

Як виглядали Даша Астаф'єва, Регіна Тодоренко, Євген Кошовий, Мішель Андраде і багато інших, коли ходили до школи

У мережу потрапили дитячі фотографії українських зірок з тих часів, коли вони ще сиділи за партами. Багатьох з них практично не впізнати, адже вони насправді дуже змінилися зовні. Пропонуємо підбірку фото зірок у шкільні роки.

Співачка і акторка Даша Астаф'єва

Співак Артем Пивоварів

Співачка Руслана

Телеведуча і блогер Маша Єфросиніна

Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко

Соліст групи "Час і Скло" Позитив

Співачка і тансовщица Мішель Андраде

Актор Павло Вишняков

Співак Віталій Козловський

Балерина Катерина Кухар

Телеведучий Богдан Юсипчук

Комік Євген Кошовий

Нагадаємо, що відома телеведуча Регіна Тодоренко покрасувалася в домашній обстановці і частково оголеної. Зірка ТБ і мережі сфотографувалася в сорочці оверсайз, з голими ногами і сидячи на підлозі.

Так на новому опублікованому кадрі з сториз Регіни вона перебувала в компанії своєї подруги: обидві були одягнені, умовно кажучи, по-домашньому і розташувалися посеред, ймовірно, вітальні. На фото дівчата займаються незрозуміло чим: на ногах Регіни видно якісь плями, а її подружка, напевно, якимось засобом обробляла їх. У всякому разі, дама стояла на колінах і тримала в руках якийсь засіб, дуже походить на пензлик лаку для нігтів:

"Втомилися дівчинки", - видніється напис поверх фото Тодоренко. Дівчата-артистки при всьому при цьому в камеру не дивилися, а зосередили свої вгзляды на струнких ніжках Регіни.

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