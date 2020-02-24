Як виглядали Даша Астаф'єва, Регіна Тодоренко, Євген Кошовий, Мішель Андраде і багато інших, коли ходили до школи
У мережу потрапили дитячі фотографії українських зірок з тих часів, коли вони ще сиділи за партами. Багатьох з них практично не впізнати, адже вони насправді дуже змінилися зовні. Пропонуємо підбірку фото зірок у шкільні роки.
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Співачка Руслана
Телеведуча і блогер Маша Єфросиніна
Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко
Соліст групи "Час і Скло" Позитив
Співачка і тансовщица Мішель Андраде
Актор Павло Вишняков
Співак Віталій Козловський
Балерина Катерина Кухар
Телеведучий Богдан Юсипчук
Комік Євген Кошовий
Нагадаємо, що відома телеведуча Регіна Тодоренко покрасувалася в домашній обстановці і частково оголеної. Зірка ТБ і мережі сфотографувалася в сорочці оверсайз, з голими ногами і сидячи на підлозі.
Так на новому опублікованому кадрі з сториз Регіни вона перебувала в компанії своєї подруги: обидві були одягнені, умовно кажучи, по-домашньому і розташувалися посеред, ймовірно, вітальні. На фото дівчата займаються незрозуміло чим: на ногах Регіни видно якісь плями, а її подружка, напевно, якимось засобом обробляла їх. У всякому разі, дама стояла на колінах і тримала в руках якийсь засіб, дуже походить на пензлик лаку для нігтів:
"Втомилися дівчинки", - видніється напис поверх фото Тодоренко. Дівчата-артистки при всьому при цьому в камеру не дивилися, а зосередили свої вгзляды на струнких ніжках Регіни.
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