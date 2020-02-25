Українська співачка MARUV вразила фанатів новими відвертими кадрами під час прогону нового танцю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Готуємося до нового шоу. Буде гаряче! Гаряче! Гаряче!», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як MARUV шльопають по п'ятій точці учасниці її групи, коли сама дівчина елегантно рухає стегнами. Все це знімає одна з дівчат просто на телефон.

Однак шанувальники MARUV були позбавлені можливості що-небудь сказати – кадри співачка викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, 27-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, здивувала кадрами, мимимишность яких зашкалює.

Артистка поділилася в "сториз" у своєму Instagram кадрами з чотирилапими улюбленцями. MARUV постала в прозорому вбранні і без штанів, посвітивши розкішними формами. Вона позувала на дивані, де зверху на неї ліг один з песиків. При цьому її французький бульдог на прізвисько Ізольда, яким співачка раніше хвалилася в мережі, бігав і стрибав поруч, ревнуючи господиню до іншого тварині.

Однак, кохання співачки вистачило на всіх: вона обняла запрыгнувшего на диван бульдога і кілька разів поцілувала його в ніс. Очевидно, що артистка ловить кайф, "спілкуючись" з собаками, так і останні залишилися цілком задоволені такою увагою.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.