Популярна українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram вона показала досить пікантні кадри.

Справа в тому, що кадр, зроблений фотографом, чимало здивував мережу. На першому фото артистка позувала без одягу лише в сітчастих панчохах, бусах і масивним болеро з пишними рукавами.

А на наступному, зробленому спеціально колажі, артиска постала в середньовічному вбранні - автор знімка скористався одним з кадрів пікатній фотосесії, прикривши інтимні місця зірки вирізкою з досить давньої картини. Вийшло більш ніж вдало, адже смиксованное фото вийшло гармонійно поєднаним за кольором і навіть вбрання.

Відзначимо, щоб підтримувати себе в ідеальній формі, зірка не тільки часто відвідує косметолога, але ще й дбає про свою шкірі сама. При цьому Даша виглядає дуже привабливо і яскраво.

«протягом багатьох років стандарт став для мене звичкою: очищення, зволоження і догляд. Людині, яка цілодобово має макіяж важливо, щоб домашній догляд був дієвим і якісним.

У мене хороший домашній догляд. Після тривалого стилю з коротким волоссям цього вистачає. Вибираю шампуні і маски для щоденного використання. Я переконана, що будь-який догляд за волоссям і шкірою починається зсередини», – зазначала раніше у своєму інтерв'ю Даша.

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