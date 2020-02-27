44-річна російська балерина Анастасія Волочкова принципово не хоче показувати свого коханого - боїться втратити щастя

Артистка так довго шукала свою другу половинку, що тепер побоюється, як би її обранець, далекий від публічного життя, не передумав. Незважаючи на всю таємничість, в мережу просочилася фото передбачуваного коханця Анастасії. Багато хто відзначає, що чоловік в кадрі зовні чимось схожий на співака Миколу Баскова в молодості, пише "Стар хіт".

Нагадаємо, Волочкова оголосила про заміжжя під час вечірки з нагоди свого дня народження, 20 січня. До цього балерина частенько викладала в Instagram фото з букетами квітів і підписом "спасибі коханому" (при цьому ніколи з цим самим "коханим"). Ніхто і уявити не міг, що відносини артистки і її примарного бойфренда зайдуть так далеко. Волочкова розповіла на дні народження, що весілля відбудеться 20 вересня. Також артистка прочинила завісу таємниці над коханим: він займається бізнесом, ніколи не був одружений і дітей у нього немає.

Поки в мережі обговорюють загадкового нареченого, Волочкова вже почала готуватися до весілля. На свято запрошені всі зіркові друзі балерини.

«Ми вирішили влаштувати церемонію в Санкт-Петербурзі на набережній річки Мийки. Там дуже красиво і романтично. Свого коханого я принципово не показую. Так що доведеться всім дочекатися весілля», - розповіла артистка.

Одного разу балерина вже влаштовувала пишне весілля в Північній столиці. Тоді вони з Ігорем Вдовіним витратили кілька мільйонів на карети, дорогі наряди і десятки букетів квітів. Пізніше з'ясувалося, що шикарна церемонія в Катерининському палаці була фікцією, і офіційно закохані так і не одружилися.

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