Від дочки артиста не можна відірвати погляду

Дочка загиблого музиканта Андрія Кузьменка (Кузьми), Марія-Барбара, закрила свій аккаунт в Instagram, але в мережу просочилися її фото

Відомо, що Марія-Барбара з'явилася на світ у шлюбі Кузьми і Світлани Бабійчук, пише Рoliteka.net. Пара була одружена з 1994 року. Жінка не тільки є художницею, вона також створила благодійний фонд "Фонд імені Кузьми Скрябіна". Вдова співака продовжує справу чоловіка, допомагаючи дитячим будинкам і лікарням.

Коли співака не стало, його дочці було 17 років. Марії довелося нелегко, тому їй допомагали фахівці.

Марія-Барбара навчалася в Національному медичному університеті імені Богомольця в Києві, вона хотіла стати дерматологом.

Дідусь зазначав, що у неї були значні успіхи в навчанні. Там же в навчальному закладі вона зустріла свого майбутнього чоловіка Віктора Тура.





На весіллі дівчини були присутні співак DZIDZIO і українська телеведуча Катя Осадча.

ЗМІ відразу розтрубили про торжество дочки кумира.

Крім весільних фото можна побачити і знімки з дівич-вечора красуні.

Зокрема, дівчина вирішила обрати для "гулянки" біле коротке плаття, її голову прикрасила фата. Подружки вибрали червоні наряди. Марія-Барбара з подругами фотографувалися в білій кімнаті, прикрашеній з нагоди свята.

У соцмережі дочка Скрябіна рідко ділиться новими знімками. Часті випадки, що красуня публікує фото з величезними кулями і розкішними букетами.

Раніше ми писали, що Марія-Барбара у серпні 2019 року разом з матір'ю була присутня на церемонії відкриття пам'ятної зірки Скрябіну на «Площі зірок» у Києві. Крім цього, дочка музиканта була на нагородженні музиканта орденом «За заслуги» 1 ступеня (посмертно).

Нагадаємо, Андрій Кузьменко (Кузьма Скрябін) загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. У цьому році вже виповнилося п'ять років з моменту загибелі музиканта, проте пам'ять про нього зберігається досі.

Це нецдивительно, адже співак був популярним українським виконавцем, телеведучим і громадським активістом.

Нагадаємо, що дочка Кузьми запалила в компанії розкішних дівчат, кадри облетіли мережу: "таке буває раз у житті".

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