Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва здивувала фотозвітом з вар'єте, в якому брала участь

Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій. При цьому спокусливі кадри завжди викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Дарина вже встигла попрацювати телеведучої і спробувати свої сили в якості актриси. Незважаючи на щільний графік, про основний професії артистка ніколи не забуває і часто дає концерти, вражаючи новими образми.

Цього разу артистка виклала у розділі Сторі кадри, які зробили під час її виступу. Самі фото з'явилися на сторінці людини, яка зробила спокусливі фото. Костюм співачки складався з білосніжних намистин, зшитих у маленький боді, що ледь прикриває її гідність.

"Я велика шанувальниця вінтажній естетики вже багато років. Мені давно хотілося проявити себе в цьому напрямку, тому що сам стиль мені дуже близький. І, якщо у фотосесіях я знайома з ним вже достатньо, то в рамках шоу для мене це новий і цікавий крок . в легендарних кабаре Парижа і Нью-Йорка, на жаль, я ще не встигла побувати, тому участь у вар'єте "Рояль" для мене особливо відповідальне! ", - прокоментувала свою участь Даша раніше.





Крім того, Дарина вже встигла попрацювати телеведучої і спробувати свої сили в якості актриси. Незважаючи на щільний графік, про стильних фотосесіях Даша раніше не забуває. Так, в Instagram артистки з'явилася ціла серія жарких фото.

При цьому позуючи в смугастому боді зірка показала себе перед величезним вікном на всю стіну і посвітила п'ятою точкою. На іншому ж, менш відвертій, але вельми чуттєвому чорно-білому кадрі зірка позувала в одних колготках у сіточку.

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