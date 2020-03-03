Турецький історичний серіал "Величне століття" завоював величезну популярність

Красиві актори, шикарні костюми, яскраві декорації - все це не змогло залишити байдужими мільйони глядачів, пише Politeka.net. Серіал почав свою історію з 2011 року і завоював прихильників по всьому світу.

Цікаво, як змінилися актори серіалу. Про це і піде мова далі. Фотографії зірок розмістили у фан-групі Instagram.

"Хто змінився більше всіх?", - поцікавилися автори посту.

Перше фото Озана Гювена (Рустема Паша). Чоловік став одним з найуспішніших акторів Туреччини.

Зараз актор грає у новому популярному серіалі «Вавилон».

Мельтем Джумбул (Фатьма султан), яка зіграла одну з сестер султана чудово виглядає, хоча їй вже 50 років. Актриса знімається в кіно і на телебаченні.

Окан Ялабик (Паргали Ібрагім-паша) зіграв великого визаря Османської иперии. Чоловік зустрічався з Мерьєм Узерлі, яка також грала в серіалі. Зараз чоловікм можна бочити у картині "Захисник".

Деніз Чакир (Шах Султан) - успішна 37-річна актриса. Дівчина займається зйомками у фільмах і серіалах, а також озвучкою іноземних картин.

Сельма Ергеч (Хатидже Султан), крім того, що актриса ще й модель. Зараз зірка займається зйомками в різних проектах, а також вихованням дочки.

Мер'єм Узерлі (Хюррем-султан/Роксолана / (Олександра) - турецько-німецька актриса. Після закінчення зйомок у серилае артистка скинула кілька зайвих кілограмів, а також її запідозрили в пластиці. Зараз артистка активно знімається в різних картинах, а націлена на Голлівуд.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі нещодавно вирішила змінити форму підборіддя і знову звернулася за допомогою до відомого лікаря Саймону Ур'яну.

Хірург підтвердив факт співпраці з Узерлі. Хоча при цьому сама актриса не любить ділитися на тему пластики, згадуючи мимохідь, що ніколи не лягала під ніж.

Раніше ми писали, що Мер'єм Узерлі поділилася фото разом з одним із представників компанії Netflix Девідом Голдманом. Знімок був зроблений на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

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