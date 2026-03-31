Подорожчання продуктів в Одесі підтверджують свіжі дані з офіційного сайту Мінфіну, тому розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання продуктів в Одесі помітне на тлі зрослання вартості низки базових товарів порівняно з лютневими показниками, повідомляє Politeka.

Як свідчать дані з сайту Мінфіну, подорожчання продуктів в Одесі найбільш помітне у сегменті м’ясної продукції.

Зокрема, яловичина гуляш нині коштує в середньому 404,30 грн за кілограм. У різних торговельних мережах ціни суттєво відрізняютьс.

В одному з магазинів кілограм продають приблизно за 490,00 грн, в іншому - за 399,00 грн, тоді як ще в одній мережі вартість становить близько 323,89 грн.

Для порівняння, у лютому 2026 року середня вартість була нижчою і становила 389,36 грн за кілограм. Таким чином, за місяць зафіксовано зростання цінників.

Подорожчання в Одесі спостерігається і серед молочних продуктів. Сир кисломолочний «Простонаше» 9% жирності (300 г) у березні коштує в середньому 100,13 грн.

У торговельних мережах його ціна коливається приблизно від 95,00 грн до 105,40 грн за упаковку. У лютому середній показник становив 99,12 грн.

Також зміни торкнулися бакалії. Пшоно за кілограм у середньому коштує 48,70 грн. У магазинах його продають орієнтовно за 44,90 грн або за 52,50 грн залежно від торговельної мережі.

Водночас, у лютому середня ціна становила лише 36,46 грн за кілограм. Таким чином, у цій категорії спостерігається найбільш відчутне підвищення вартості серед розглянутих товарів.

Фахівці зазначають, що таке підвищення цінників відбувається під впливом низки економічних чинників. Серед ключових причин - наслідки війни, які впливають на виробництво та логістику.

Важливим фактором залишається зростання витрат на транспортування та загальні ризики доставки. Додатково впливають енергетичні проблеми.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: хто може сподіватися на підтримку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Одеській області: переселенцям дадуть більше виплат, але пощастить не всім.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі: як отримати цю підтримку.