Тіна Кароль поділилася ефектними кадрами свого чуттєвого виступу на сцені

Популярна українська співачка постійно радує своїх шанувальників не тільки новою музикою, але й яскравими кадрами з нових фотосесій або власних концертів. Цей раз не став винятком. Як повідомляє Politeka, співачка поділилася новим емоційним відео в розділі Сторіз свого Instagram.

Так, Кароль опублікувала фрагмент свого виступу з хітом «Ніжно». Для цього виступу співачка вибрала досить відверте вбрання: на ній було лише чорне боді. У своєму номері Кароль використовувала стілець, навколо якого співачка плавно рухається на відео.

Варто відзначити, що виступ зіркової красуні вийшов дуже емоційним, що легко помітити на кадрах, де її обличчя видно крупним планом.

На жаль, шанувальники Кароль не зможуть прокоментувати цей ролик, адже в розділі Сториз немає такої можливості.

Раніше повідомлялося, що Кароль показала, як взяла участь у шоу "Інтуїція".

Нещодавно стало відомо про те, що популярна зірка візьме участь в зйомках чергового ефіру шоу "Супер Інтуїція".

За інформацією артистки в Instagram, співачка стала запрошеною гостею шоу, яке веде телеведучий Сергій Притула. Разом з Тіною на передачу також прийшов і відомий комік, зірка "95 кварталу" Євген Кошовий.

Співачка, як видно з ролика, представленого на фан-акаунті «Фантіни», прийшла на зйомки в білосніжному вбранні, що складається з білої спідниці-олівця з високою талією і блузи з шовкової тканини ледь помітного рожевого кольору. Ніжне вбрання співачки доповнив звичний макіяж з акцентом на червоні губи і зачіска - акуратно покладені в локони м'які хвилі.

Також ми писали, що артистка вирішила показати себе в одному лише чорному боді з високою посадкою і тонкими чорними колготками, чим немало здивувала мережу.

На новому фото зірка позувала сидячи на підлозі, а за спиною її виднівся спеціальний фон для фотосесії. Артистка приміряла на себе один лише короткий боді, проте не він викликав питання серед шанувальників. Увагу фанатів залучили колготки з маленькою смужкою спереду. На думку користувачів мережі Instagram, вона повинна бути ззаду, а не спереду.

Нагадаємо, Кароль в білосніжному вбранні похвалилася головним достоїнством.

Як повідомляла Politeka, Кароль в одному боді засвітила зайве під час фотосесії.

Також Politeka писала, що Кароль перетворилася на білу королеву заради весняної фотосесії.