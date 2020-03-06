Російська актриса Світлана Ходченкова, яка роками раніше знімалася у відомих фільмах виробництва Студії "Квартал 95", показала, як відпочиває
Як передає Politeka.net, зірка вирушила на курорт і позувала в червоному відкритому купальнику. Довгонога білявка-красуня не дивилася в об'єктив, коли її фотографували, але спрямувала свій задоволений погляд удалину, злегка піднявши підборіддя. У фокусі кадру, варто відзначити, перебувала не сама зірка, а фруктова саша, ймовірно з коктейлем і з написом на ній відомого бренду, також в кадрі виднілася сумка.
Шанувальники обсипали Світлану компліментами:
«Богиня...🔥»
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«Обожнюю, гарненька не можу 😊»
«Терміново викликайте пожежних🚒, фотографія🔥🔥🔥🔥🔥»
«Божественна красуня! 🔥🔥🔥🔥»
Раніше Свєта поділилася новими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в образі "стервозної красуні". Родзинкою вбрання, безумовно, стала шуба з оригінальним візерунком світлого відтінку. Ходченкова з пишною зачіскою і в сонячних окулярах, притиснувши до себе сумочку, нахилилася вперед, пильно вдивляючись кудись вдалину.
"Як-весна?! Вже?! Ну припустимо ..😎", - підписала кадр артистка.
Шанувальники за добу поставили понад 30 000 "сердечок", засипавши Світлану компліментами і розпитуючи, з якого хутра зроблена шубка. А деяким актриса здалася схожою на відому британську співачку Вікторію Бекхем.
"🙌Моя найулюбленіша! Най!!! Дякую за красу і жіночність! За талант і майстерність 🙌"
"На Вікторію Бекхем схожа тут👍"
"Шикарний вид - відповідаю !!!"
"класна шубка"
"🔥Чудово виглядаєте) Краса невимовна😍"
"Вау! Шикарні, як завжди 😍що за хутро?"
"незвичне амплуа для Вас, але виглядає 🔥!"
"Прям дама, тільки без собачки😮👏"
"Красоткаааа💙Шуба...ульот)"
"Не шкода?"
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