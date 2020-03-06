Російська актриса Світлана Ходченкова, яка роками раніше знімалася у відомих фільмах виробництва Студії "Квартал 95", показала, як відпочиває

Як передає Politeka.net, зірка вирушила на курорт і позувала в червоному відкритому купальнику. Довгонога білявка-красуня не дивилася в об'єктив, коли її фотографували, але спрямувала свій задоволений погляд удалину, злегка піднявши підборіддя. У фокусі кадру, варто відзначити, перебувала не сама зірка, а фруктова саша, ймовірно з коктейлем і з написом на ній відомого бренду, також в кадрі виднілася сумка.

Шанувальники обсипали Світлану компліментами:

«Богиня...🔥»

«Обожнюю, гарненька не можу 😊»

«Терміново викликайте пожежних🚒, фотографія🔥🔥🔥🔥🔥»

«Божественна красуня! 🔥🔥🔥🔥»

Раніше Свєта поділилася новими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в образі "стервозної красуні". Родзинкою вбрання, безумовно, стала шуба з оригінальним візерунком світлого відтінку. Ходченкова з пишною зачіскою і в сонячних окулярах, притиснувши до себе сумочку, нахилилася вперед, пильно вдивляючись кудись вдалину.

"Як-весна?! Вже?! Ну припустимо ..😎", - підписала кадр артистка.

Шанувальники за добу поставили понад 30 000 "сердечок", засипавши Світлану компліментами і розпитуючи, з якого хутра зроблена шубка. А деяким актриса здалася схожою на відому британську співачку Вікторію Бекхем.

"🙌Моя найулюбленіша! Най!!! Дякую за красу і жіночність! За талант і майстерність 🙌"

"На Вікторію Бекхем схожа тут👍"

"Шикарний вид - відповідаю !!!"

"класна шубка"

"🔥Чудово виглядаєте) Краса невимовна😍"

"Вау! Шикарні, як завжди 😍що за хутро?"

"незвичне амплуа для Вас, але виглядає 🔥!"

"Прям дама, тільки без собачки😮👏"

"Красоткаааа💙Шуба...ульот)"

"Не шкода?"

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