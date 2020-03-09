Відомий український телеведучий і хореограф Влад Яма привітав жінок зі святом незвичайним чином

На своїй сторінці в Instagram Яма опублікував відвертий знімок, передає Politeka. На знімку зірка стоїть на пляжі. На перший погляд здається, що він голий, адже зону трусів йому прикриває мушля, яку в руках тримає його дружина.

«Дівчинки, жінки, бабусі наші, не можу приховувати свою любов, бажаю вам побільше справжніх чоловіків навколо, радості в душах, усмішок кожен день, жіночого щастя і нехай все в житті буде щиро і по-справжньому!», - написав Яма на честь 8 березня.

Шанувальники оцінили незвичайне привітання хореографа. Його вітальний пост зібрав майже 10 тисяч коментарів. Особливо в захваті були дівчата.

«Ну, як у Стародавній Греції», «Яка гарна ракушка», «На цьому фото є зайві деталі», «Аполлон», «О боже ну навіщо??? Хай простить мене дружина...піду усамітнюсь..для молитви...на святий образ», «Шикарний чоловік, шикарний торс, шикарні ноги, шикарне все, все, все. Дякую за привітання!», «Перепрошую, а є фото без мушлі?», - пишуть користувачі мережі.

До речі, дружина Ями не стрималася і поставила лайк під фото свого чоловіка. А у неї на сторінці є схожа фотографія. Правда, Лілія Яма воліла залишитися одягненою на фотографії. Лілія розповіла, що вони з Владом були в круїзній подорожі, в процесі якої відвідали кілька райських островів з прекрасною природою.

Раніше ми писали, що Влад Яма у себе в сторіз показав, як голить голову. Робив він це у ванній, без одягу. Він зазначив, що найкраще в житті відбувається заради жінок або для жінок. Він також побажав прекрасній статі, щоб поруч з ними були справжні чоловіки.

Нагадаємо, що НП сталося з Владом Ямою на вокзалі, подробиці лякають: «Тиснява, штовханина, встигли не всі».

А ще Politeka писала, що засмагла дружина Ями блиснула рум'яними принадами перед чоловіком: "Мурашки побігли хвилею".

Також Politeka повідомляла, що Влад Яма похвалився стильним образом в компанії колеги: "Вміє здивувати".