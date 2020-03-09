Знаменита українська співачка Настя Каменських з'явилася перед концертом у блискучому костюмі "рожевої зебри"

Анастасія не так давно почала сольну кар'єру, причому почала просувати її не тільки в Україні, але й закордоном. Графік Насті став дуже насиченим, тому для кожного концерту доводиться вкладатися "по-повній", щоб продовжувати підігрівати інтерес до своїх виступів, пише Рoliteka.net.

В цей раз в розділі Сторі Instagram співачка представила серію коротеньких відео, зроблених перед виступом разом з дівчатами з підтанцьовки. Співачка позувала у незвичайному костюмі, доверху вкритому блискітками і з легкої укладанням на пишних волоссі.

Серія кадрів виглядала досить позитивно, адже Настя з дівчатами зі своєї танцювальної групи мило намагалася підбадьорити один одного і стояла в колі, щоб потриматися за руки. Сама Настя виявилася в самому центрі.

Оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

Раніше Настя Каменських здивувала пікантним кадром в чорному білизна. Як учора стало відомо, співачка вперше за довгий час взяла участь в фотосесії, організованої спеціально для чоловічого журналу. Перші кадри з фотосесії з'явилися на сторінці Насті і тут же розлетілися по мережі.

Схоже, шанувальникам дуже сподобалася стильна зйомка знаменитості, тому на фан-сторінках Каменських шанувальники почали пубилковать більш ранні кадри з її різних фотосетов. Зокрема, на одному з акаунтів з'явився знімок Анастасії,що позує в одному спортивному чорному білизна з написом і в чорних колготках в дрібну сіточку.

Примітно, що волосся Насті не завите в улюблені локони, а выровняны і акуратно укладене. На обличчі співачки легкий макіяж, такий, що відтіняє її карі очі.

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