Знаменитая украинская певица Настя Каменских появилась перед концертом в блестящем костюме "розовой зебры"

Анастасия не так давно начала сольную карьеру, причем начала продвигать ее не только в Украине, но еще и заграницей. График Насти стал очень насыщенным, поэтому для каждого концерта приходится вкладываться "по-полной", чтобы продолжать подогревать интерес к своим выступлениям, пишет Рoliteka.net.

В этот раз в разделе Стори в Инстаграм певица представила серию коротеньких видео, сделанных перед выступлением вместе с девочками из подтанцовки. Певица позировала в необычном костюме, доверху укрытом блестками и с легкой укладкой на пышных волосах.

Серия кадров выглядела весьма позитивно, ведь Настя с девушками из своей танцевальной группы мило пыталась подбодрить друг друга и стояла в кругу, чтобы подержаться за руки. Сама Настя оказалась в самом центре.

Поскольку кадры были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.

Ранее Настя Каменских удивила пикантным кадром в черном белье. Как вчера стало известно, певица впервые за долгое время приняла участие в фотосессии, организованной специально для мужского журнала. Первые кадры из фотосессии появились на странице Насти и тут же разлетелись по сети.

Похоже, поклонникам очень понравилась стильная съемка знаменитости, поэтому на фан-страницах Каменских поклонники принялись пубилковать более ранние кадры из ее различных фотосетов. В частности, на одном из аккаунтов появился снимок Анастасии,позирующей в одном спортивном черном белье с надписью и в черных колготках в мелкую сеточку.

Примечательно, что волосы Насти не завиты в излюбленные локоны, а выровняны и аккуратно уложены. На лице певицы легкий макияж, оттеняющий ее карие глаза.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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