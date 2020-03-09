Онука легендарної Софії Ротару Соня Євдокименко покрасувалася в модному вбранні
Модель, яка зараз живе в США одягла "споконвічно американську джинсу" і поніжилася в сонячному світлі. Молода артистка таким образом показала, як проводить свій ранок, пише Politeka.net.
Красуня- артистка позувала, ймовірно, на диванчику або в кріслі своєї Нью-Йоркської квартири. Дівчина була в джинсовій суконьці або подовженій сорочці під пояс під яку, припустили її шанувальники, забула надіти бра. На такий грайливий "трюк" з боку молодої моделі, нібито, вказує форма, якої набула сорочка, коли Соня трохи зігнулася. Так це чи ні - достеменно невідомо, але цілком можливо, так як колись Євдокименко позувала посеред вулиці в широкому светрі на голе тіло.
Чорний день для Росії: ціни на нафту і рубль рекордно впали, такого не було з 1991 року
Влад Яма повністю роздягнувся посеред пляжу і змусив жінок червоніти: «Український Аполлон»
Белла Хадід пустилася у всі тяжкі, показавши свої секретні місця: білизна тут зайва
Юна копія Кардашьян ледве втиснула свої неосяжні форми у вузький купальник, засвітивши зайве: «Бомба»
Крім цього образ Соні доповнила проста, але стильна укладка, непомітний макіяж та відмінне природне освітлення в апартаментах зоряної красуні.
Шанувальники Соні у захваті від побаченого - пишуть в коментарях, що вона "сонечко" і красуня.
Раніше красуня позує в дутій чорній куртці, яка виблискує на світлі. Соня не до кінця застебнула куртку, укривши шию волоссям: "Ого, такі вони довгі".
На моделі цікавий макіяж з акцентом на віки прикрашені жовтими тінями. На обличчі виділяються вилиці.
Незрозуміло, де позує онука зірки. Варто відзначити, що незвичне фото доповнює зелене світло, яке падає на обличчя Соні.
"Законний іноземець", - підписала фото співачка.
За 50 хвилин пост Євдокименко зібрав майже 700 лайків і трохи коментарів.
"Софія, ти 😍", "Ти зовні дуже красива. Значить всередині треба бути настільки сильніше ❤️", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, внучка Ротару не соромлячись показала своє тіло в гарячій позі
Також Politeka повідомляла, що онука Ротару без білизни зважилася на пікантну фотосесію
А ще Politeka писала, гаряча онука Ротару вразила зовнішністю, бабуся не змогла пройти повз