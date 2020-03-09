Онука легендарної Софії Ротару Соня Євдокименко покрасувалася в модному вбранні

Модель, яка зараз живе в США одягла "споконвічно американську джинсу" і поніжилася в сонячному світлі. Молода артистка таким образом показала, як проводить свій ранок, пише Politeka.net.

Красуня- артистка позувала, ймовірно, на диванчику або в кріслі своєї Нью-Йоркської квартири. Дівчина була в джинсовій суконьці або подовженій сорочці під пояс під яку, припустили її шанувальники, забула надіти бра. На такий грайливий "трюк" з боку молодої моделі, нібито, вказує форма, якої набула сорочка, коли Соня трохи зігнулася. Так це чи ні - достеменно невідомо, але цілком можливо, так як колись Євдокименко позувала посеред вулиці в широкому светрі на голе тіло.

Крім цього образ Соні доповнила проста, але стильна укладка, непомітний макіяж та відмінне природне освітлення в апартаментах зоряної красуні.

Шанувальники Соні у захваті від побаченого - пишуть в коментарях, що вона "сонечко" і красуня.

Раніше красуня позує в дутій чорній куртці, яка виблискує на світлі. Соня не до кінця застебнула куртку, укривши шию волоссям: "Ого, такі вони довгі".

На моделі цікавий макіяж з акцентом на віки прикрашені жовтими тінями. На обличчі виділяються вилиці.

Незрозуміло, де позує онука зірки. Варто відзначити, що незвичне фото доповнює зелене світло, яке падає на обличчя Соні.

"Законний іноземець", - підписала фото співачка.

За 50 хвилин пост Євдокименко зібрав майже 700 лайків і трохи коментарів.

"Софія, ти 😍", "Ти зовні дуже красива. Значить всередині треба бути настільки сильніше ❤️", - написали користувачі мережі.

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