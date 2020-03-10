Відома українська співачка Настя Каменських показала нове фото в Instagram

На фото Настя показала тільки себе за груди. Одягу на співачки не було видно. Можна помітити східне прикраса на обличчі. Воно покрило волосся, а також частково особа. Волосся Каменських вирішила не збирати у хвіст. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Під фото було написано "XXL_ukraine". Як виявилося, Настя стала опинилася на обкладинці журналу.

Фанати не змогли прокоментувати публікацію або поставити лайки. Все із-за того, що Настя опублікувала кадр в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Настя Каменських з'явилася на пісенному шоу "Голос" в новому образі.

Анастасія є активним користувачем мережі, тому завжди ділиться різними кадрами зі своїх заходів і цей раз не став винятком.

Артистка з'явилася на шоу "Голос" в більш спортивному вбранні, хоча зазвичай віддає перевагу класиці. На художник був чорний костюм з сріблястими смужками, а також кофті універсального розміру.

На представленому кадрі помітний також легкий макіяж і акуратна зачіска зірки, акуратні локони Анастасія перекинула за спину, сидячи за знаменитим суддівським кріслом.

Повідомлялося, що знаменита українська співачка Настя Каменських влаштувала весняну фотосесію серед тропічних дерев.

Настя приміряла на себе відразу кілька нарядів - скромне бежеву сукню з прикрасами з білих коралів, зухвалий образ ковбойши, стостоящий з чорних штанів і білого топа, під яким зовсім немає білизни, ще можна відзначити образ, що складається з одного боді з вирізом на стегнах і наряд, раніше потрясла мережа, що складається лише з металевого прикраси і спідниці з прозорого клаптика тканини в підлогу.

Нагадаємо, Каменських зухвало блиснула принадами в коротенькому топі

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