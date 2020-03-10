Известная украинская певица Настя Каменских показала новое фото в Инстаграм

На фото Настя показала только себя по грудь. Одежды на певицы не было видно. Можно заметить восточное украшение на лице. Оно покрыло волосы, а также частично лицо. Волосы Каменских решила не собирать в хвост. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Под фото было написано "XXL_ukraine". Как оказалось, Настя стала оказалась на обложке журнала.

Фанаты не смогли прокомментировать публикацию или поставить лайки. Все из-за того, что Настя опубликовала кадр в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Настя Каменских появилась на песенном шоу "Голос" в новом образе.

Анастасия является активным пользователем сети, поэтому всегда делится различными кадрами со своих мероприятий и этот раз не стал исключением.

Артистка появилась на шоу "Голос" в более спортивном наряде, хотя обычно предпочитает классику. На артистке был черный костюм с серебристыми полосками, а также кофте универсального размера.

На представленном кадре заметен также легкий макияж и аккуратная прическа звезды, аккуратные локоны Анастасия перекинула за спину, сидя за знаменитым судейским креслом.

Сообщалось, что знаменитая украинская певица Настя Каменских устроила весеннюю фотосессию среди тропических деревьев.

Настя примерила на себя сразу несколько нарядов - скромное бежевое платье с украшениями из белых кораллов, дерзкий образ ковбойши, стостоящий из черных брюк и белого топа, под которым совсем нет белья, еще можно отметить образ, состоящий из одного боди с вырезом на бедрах и наряд, ранее потрясший сеть, состоящий лишь из металлического украшения и юбки из прозрачного клочка ткани в пол.

Напомним, Каменских дерзко сверкнула прелестями в коротеньком топе

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