Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла показала нове фото в Instagram
На фото Алла позувала в білих штанях і чорному піджаку. Під ним можна побачити футболку або майку. Образ Добкіна доповнила пишною укладанням волосся і кросівками. Фото робила дочка політика в дзеркало на телефон. На тлі можна побачити стелажі, столики та інші елементи інтер'єру салону краси. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ну красиво ж", - написала Алла під фото.
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Фанати встигли поставити більше 500 лайків і написали кілька коментарів:
"Краса-ляпота", "Ідеально", "Дуже".
Раніше ми повідомляли, що дочка українського політика Михайла Добкіна Алла, показала, як розважається у нічному клубі 8 березня.
Так дочка свого відомого батька покрасувалася в ефектному вечірній сукні з високими розрізом в районі ноги.
Алла позувала, ймовірно, у вбиральні і при цьому закинула свою ногу куди вище. Мабуть для того, що показати всю красу її золотистого наряду. Плаття моделі сяяло яскравіше золота, а образ Алли доповнила пишна зачіска і яскравий макіяж.
Відзначимо, що можливості прокоментувати знімок у шанувальників Добкіною не було, тому як вони з сториз зірки, але раніше у коментарях під публікаціями Алли вони неодноразово відзначали, що Добкіна-молодша - просто "прикраса колекції", вона чарівна, приваблива і, цитуємо: "одягається зі свкусом".
Повідомлялося, що донька колишнього народного депутата України (Опозиційний блок), екс-голови Харківської ОДА Михайла Добкіна Алла вирішила кинути пити.
«У вас є унікальна нагода почистити свій організм і отримати ще й презент у кінці від мене. За 2 місяці з вас вийде повністю алкоголь і його залишки..повірте, ви кайфанете», - написала дівчина.
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