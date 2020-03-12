Відома українська співачка Аліна Гросу показала нове фото в Instagram

На фото Гросу позує в червоному пальто і капелюшку. Волосся в цей раз були розпущеним. Руки вона сховала в кишені. Співачка стояла в профіль до камери. На тлі можна побачити канал або річку, дерева, доріжку, будинки, а також різну рослинність. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Яка сьогодні у вашому місті температура?) чим отогреваетесь?))) У нас сьогодні було + 15... Але зараз раптом з нічого почався холодний злива, тепер сидимо, перечікувати, отогреваемся чаєм і чекаємо вильоту", - написала Аліна.

Фанати встигли поставити більше трьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Тепер можна обчислити яка фотка стара а яка ні)) По зачісці Аліни", "Красиве пальто і шапочка)) бере напевно)", "Прага хороша в цей час року", "Гарна погода))", "+5 в Пітері, АЛІНОЧКА, дощ!!!(((((".

Повідомлялося, що відома співачка Аліна Гросу з'явилася в стильному вбранні після несподіваної зміни зачіски.

Кілька днів тому знаменита молода "бджілка" приголомшила фанатів несподіваними змінами - співачка зістригла довгі білі локони, поставши перед шанувальниками з подовженим каре.

Раніше ми повідомляли, що 24-річна українська співачка Аліна Гросу збентежила новими фото, на яких вона, оголивши плече, стоїть поруч з молодою людиною.

На фото Гросу стоїть поруч з радіоведучим, який сидить на стільці. Аліна одягла чорну кофту з голими плечима. Під них співачка одягла мереживну білизну, яка визирає з-під кофти. Фотографія Гросу вийшла вельми провокаційним, адже молодий хлопець повернув голову і дивився прямо на груди артистки. На другому фото вона стоїть в оточенні інших ведучих. Видно, що Гросу сильно схудла і стала дуже мініатюрною.

Нагадаємо, Гросу позбулася довгих локонів заради нового іміджу

А ще Politeka писала, що Гросу покрасувалася в темному ліфчику і приголомшила кардинальною зміною іміджу

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Аліна Гросу влаштувала ігри для дорослих з відомим красенем



