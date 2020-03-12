Відома українська співачка Тіна Кароль показала нове фото в Instagram

На фото Кароль позує або чорному платті або сорочці. Лямки були приспущені і плечі опинилися голими. Тіна сиділа на стільці на чорному тлі. Волосся у неї були розпущені. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Кароль у публікації заявила, що вона переносить всі свої концерти на травень і червень, а також липень, з-за карантину в Україні.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків під фото. Також вони написали кілька коментарів:

"Бережи себе і своїх близьких", "Оуууу ці спущені лямки", "Будемо берегти себе! І ви теж бережіть себе", "Красуня. Обожнюю тебе Тіночка".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Тіна Кароль показала стильний образ, підкресливши свою привабливість під час фан-зустрічі в Одесі.

Артистка має велику аудиторію, яка вже давно створила цілий фан-клуб, присвячений творчості Тіни. до, нещодавно на сторінці "Фантіно" в Instagram з'явився фотозвіт із зустрічі зірки з фанатами.

Так, на вечорі зірка з'явилася в досить пікантному вбранні – тісну сукню білого кольору з тонкими бретельками і глибоким декольте, яке ледь утримала форми зірки. Наряд дуже вигідно підкреслила фігуру зірки. Доповнила зірка свій новий образ звичним макіяжем з акцентом на червоні губи.

Повідомлялося, що відома співачка Тіна Кароль здивувала стильним вбранням під час нового шоу "Голос"

Тіна показала себе в білосніжній сукні з глибоким декольте під час чергового ефіру пісенного шоу і здивувала не тільки шанувальників.

Сьогодні артистка з'явилася на зйомках в суддівському кріслі в білосніжному вбранні і підкорила мережа ідеальним чином. Наряд, причому, помітили не тільки шанувальники – судді разом з Даном також подарували кілька компліментів.

Нагадаємо, Тіна Кароль вразила публічним визнанням

А ще Politeka повідомляла, що Кароль нескромно посвітила головним достоїнством в сукні

Також Politeka писала, що Кароль посвітила гідністю в дуже короткому костюмі



