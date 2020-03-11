Известная певица Тина Кароль показала себя в белоснежном наряде во время презентации

Не так давно Тина объявила о запуске коллекции собственных духов. Артистка запустила собственный бренд и принялась активно продвигать его, устраивая различные ппрезентации, сообщает Politeka.

На своей странице в Инстаграм певица показала небольшой ролик, показав тем самым не только свои духи, но еще и себя в сдержанном, но провокационном наряде. Белоснежное приталенное платье привлекло внимание поклонников тонкими бретелями и глубоким декольте, которое певица не стала скрывать.

Яркий макияж на лице с акцентом на алые губы и аккуратная укладка волос в мягкие волны стала уже чем-то вроде личной изюминки звезды.

«Автограф-сессия в Одессе в @bomondua в рамках промо-компании духов Tina by Tina Karol ❤️ #tinakarol», – коротко отмечено под новым постом звезды.

А вот что отвечают пользователи:

«А если из России заказывать то заказ примут?», «Шикарная 😍😍😍растворяюсь в твоей улыбке😍😍🤤», «Пуууся 😻😻», «Сияешь ярче звёзд ✨💕😻», «Сильно красивая❤️», «Красотка ❤️», «моя котя 🐱♥️», «малыха🌸😍», «Улыбашка 😍😍😍», «Тиночка с нетерпением жду с тобой встречи 22 июня в Горишнях Плавни,до встречи ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍», «Пусяхааа😻🤤», «Булочка такая 😻💔».

Ранее Тина Кароль показала стильный образ, который использовала для одной из самых популярных песен во время последнего концерта. Артистка решила появиться в стильном супер-коротком комбинезоне, очень похожем на боди

В разделе Стори в Инстаграм певица решила показать несколько провокационных кадров. сделанных во время своего выступления с молодыми танцорами.

Певица появилась сначала в оверсайз пиджаке, под которым была скрыта основная часть ее наряда, а уже после, во время танцевальной связки, Тина осталась в одном ярко-зеленом комбинезоне с кармашками и мелкими пуговками посередине.

Отметим, данный наряд был не единственным, который Тина представила на выступлении - звезда за концерт сменила множество образов. Напомним, поскольку фото Кароль показала в специальном разделе Инстаграм, поклонники прокомментировать увиденное не смогли.

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте

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