Известная украинская певица Тина Кароль показала новое фото в Инстаграм

На фото Кароль позирует или черном платье или ночнушке. Лямки были приспущены и плечи оказались голыми. Тина сидела на стуле на черном фоне. Волосы у нее были распущены. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Кароль в публикации заявила, что она переносит все свои концерты на май и июнь, а также июль, из-за карантина в Украине.

Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков под фото. Также они написали несколько комментариев:

"Береги себя и своих близких", "Оуууу эти спущенные лямки", "Будем беречь себя! И вы тоже берегите себя", "Красавица. Обожаю тебя Тиночка".

Ранее мы сообщали, что известная певица Тина Кароль показала стильный образ, подчеркнув свою привлекательность во время фан-встречи в Одессе.

Артистка имеет большую аудиторию, которая уже давно создала целый фан-клуб, посвященный творчеству Тины. к, недавно на странице "ФанТины" в Инстаграм появился фотоотчет с встречи звезды с фанатами.

Так, на вечере звезда появилась в довольно пикантном наряде – тесном платье белого цвета с тонкими бретельками и глубоким декольте, которое едва удержало формы звезды. Наряд весьма выгодно почеркнул фигуру звезды. Дополнила звезда свой новый образ привычным макияжем с акцентом на алые губы.

Сообщалось, что известная певица Тина Кароль удивила стильным нарядом во время нового шоу "Голос"

Тина показала себя в белоснежном платье с глубоким декольте во время очередного эфира песенного шоу и удивила образом не только поклонников.

Сегодня артистка появилась на съемках в судейском кресле в белоснежном наряде и покорила сеть идеальным образом. Наряд, причем, заметили не только поклонники – судьи вместе с Даном также подарили несколько комплиментов.

Напомним, Тина Кароль поразила публичным признанием

А еще Politeka сообщала, что Кароль нескромно посветила главным достоинством в платье

Также Politeka писала, что Кароль посветила достоинством в слишком коротком костюме



