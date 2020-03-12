Популярна співачка, фотомодель і дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова показала розкішне тіло в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в одній білизні напівсидячи, виставивши напоказ ідеальні ноги. Також можна помітити елегантний топ, який підкреслює її розкішні форми. Крім того, на Сторисе у себе вона розмістила смайлик у вигляді усміхненого сонця.

А шанувальники Логунової, оскільки знімок був розміщений в Сторисе, залишилися безмовні.

Раніше Поліна поділилася знімком, на якому вона постала напівголою. Так вона, зокрема, була в чорному білизна, водолазці і з голими ногами.

Взявши пікантну позу, модель виставила "п'яту точку", погляд знаменитості був упевненим. В очі кидаються підкачані ноги зірки ТБ і її об'ємна татуювання на стегні.

Крім того, на тонкій талії зірки мережі красувалося щось по типу портупеї - шкіряного пояса. Аксесуар надав особливої пікантності образу:

«Рідні мої! Ви просили - я зробила! Сьогодні запустився новий формат програми «Бісить Жир Food»…», - стала розповідати під відвертим фото артистка про свою роботу.

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