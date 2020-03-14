Відомий український хореограф Влад Яма показав п'ятничне відео в Instagram

На кадрах Яма показує тільки своє обличчя. Як можна помітити, він, швидше за все, у футболці та кепці. Особливо на такому великому плані можна побачити вуса, які відростив собі хореограф. Влад показав, як він спускається на надувному батуті. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Поки все відміняється і переноситься... зберігаємо спокій і їдемо далі!... Всім - здоров'я!.. P. S. до Речі, про обдурюванні: це найбільші батути в світі)", - написав Яма.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів під відео:

"Ахах, це «Давай» наповнений відчаєм))", "А про обдурюванні я так і подумала", "Влад ти супер!!! але вусики краще збрити)))))", "Брат соліста ЛитлБига?))))", "Що це під носом -наклейка", "Які чудові вуса".

Раніше ми повідомляли, що відомий український хореограф Влад Яма показав спільне фото з дружиною в Instagram.

На фото Влад і Ліля показали тільки свої голови. Вони були покриті рушниками або чимось подібним. Пара позувала в басейні. На тлі можна побачити великі скла. Сім'я була без одягу, хоча, швидше за все, в купальниках.

Фанати не змогли оцінити фотографію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Влад Яма опублікував знімок в сторіс, де така функція відсутня.

Повідомлялося, що український хореограф, шоумен Влад Яма опублікував пост в Instagram, де позує на машині.

На знімку Влад Яма позує, сидячи зверху на червоному кабріолеті. Чоловік вибрав білі футболку і шорти, а також чорні кросівки.

Позаду українського красеня помітні багатоповерхові будівлі.

Відомо, що раніше хореограф публікував відео з сім'єю. Пара з сином позували в різних локаціях, в тому числі і в червоному кабріолеті.

Нагадаємо, Влад Яма повністю роздягнувся посеред пляжу і змусив жінок червоніти

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