Відома українська телеведуча Леся Нікітюк знайшла чим зайнятися під час карантину через коронавірус

У сторыз свого Instagram вона повідомила, що в цілях безпеки зйомки чергового випуску програми «Хто зверху» скасували і всіх відправили на карантин, передає Politeka.

«А це значить, що Леся буде зустрічатися з подружками. Без рукостискань, без поцілунків. І ми будемо їсти. Всім гарного дня, і все буде ок!», – наголосила Нікітюк.

На відео Леся – з мінімумом макіяжу, однак виглядає свіжою і цілком задоволеною життям. Також вона не демонструє жодних ознак паніки, що починає охоплювати все більше народу.

Раніше ми писали про те, що телеведуча вирішила показати себе в стильному вбранні яскраво-жовтих відтінків, а також засвітила фігуру без білизни.

Вона позувала в золотистому топі, спустивши один рукав з плечей, яскраво-жовтих чоботях-лосинах з високою талією. Причому на другому кадрі зірка вирішила блиснути пишними грудьми без фотошопу, як зазначила сама Нікітюк.

«#фотографОтБога Ось багато було у мене фотосесій, а от що б я залишилася задоволена результатом ... не завжди бувало;( Завжди багато ретуші, якісь незрозумілі пози... всі ось ці «задники» різнокольорові.. коротше не можу я знайти людей які покажуть мене - мною!!! Ну, або відкриють жіночність!», – написала вона.

Як можна побачити на сторінці зірки, вона все частіше ділиться з шанувальниками відвертими фото, отримуючи в якості фідбеку захоплені відгуки і масу компліментів.

Нагадаємо, Нікітюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді.

Також Politeka писала, що Нікітюк здивувала виглядом, засвітившись в ресторані.