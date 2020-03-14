Відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала серію фото з відпочинку

На фото Кухар позує в смугастому плаття або сарафані. Вона знаходиться в повітрі, поки її чоловік тримає руками. Цікаво, що одна рука здається в дуже пікантному місці Катерини. Чоловік Олександр позував у білій футболці і шортах. На тлі можна побачити різну рослинність Тайланда, куди пара вирушила відпочивати. Про це пише Politeka.

На другому фото Кухар з чоловіком сидять в обнику, а фотографують їх зі спини. На третьому кадрі парочка знялася між деревами.

Фанати встигли поставити понад 16 тисяч лайків і написали безліч коментарів. Деякі хвалили кадри, інші задавлись питанням, де ж знаходиться рука, а треті - розкритикували Катерину, що вона під час обьявленного карантину в Україні та закриття кордонів поїхала в Таїланд.

Повідомлялося, що відома українська балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар ділиться фото з теплих країв.

Прима-балерина з'явилася перед передплатниками у чорному купальнику і кольоровому халаті, який вона накинула зверху. Також на її голові - кольоровий хусточку, а за вушко зірка закинула красива біла квітка.

Кухар розпустила довгі коси, що впали їй на плечі.

Красуня взяла одну з поз йоги, сидячи на дерев'яній підлозі. Кухар закрила очі і посміхнулася.

Повідомлялося, що українська прима-балерина Катерина Кухар похвалилася красою в скромному вбранні.

Балерина позувала на пірсі Лазурного берега у Франції, про що свідчила геометка: "Санари-Сюр-Мер". На зірці був сірий топ, на який вона накинула покривало.

Красуня постала без грама макіяжу, на обличчі лише виділялися чорні брови та карі очі.

Балерина закинула довге волосся назад і дивилася вдалину, милуючись краєвидами.

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