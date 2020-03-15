26-річна Алла Добкіна, домогосподарка й молода матуся, дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, збентежила словами про паніку та коронавірус

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, які супроводила порадами українцям у зв'язку з карантином через смертельний вірус COVID-19.

На знімках Алла з'явилася в одному з салонів косметики, в білій футболці з оригінальним принтом на грудях і з сумкою на плечі. Дівчина нанесла яскравий макіяж, включаючи насичену червоно-коричневу помаду і ідеальні чорні "стрілки", а також накрутила локони.

Добкіна побажала всім терпіння і здоров'я, а також порадила прихильницям не "шастати" по нічних клубах під час карантину - краще пересидіти вдома.

"Дівчата у всьому світі, стануть явно гарніше..ми використовуємо, сидячи вдома, всю косметику...скраби, маски і патчі..які так довго купували весь цей час 😂😂😂😂 Звичайно дуже сумно все це..як би ми не робили вигляд, що все ок. Можу побажати нам усім тільки терпіння, здоров'я і щоб всі були живі і здорові близькі❤️ Пийте воду з лимоном і імбиром🙏🏼 посидьте вдома. Не потрібно бігати по ресторанах і клубах...це не останні вечірки у вашому житті)) Мийте руки і цілуйтеся тільки в ліжку😜❤️ ваша А💋 @clipse_lipki ❤️", - порадила відома українка.

За годину пост Добкіної зібрав більше тисячі "лайків". Правда, фоловерів більше цікавив її зовнішній вигляд, ніж одкровення в зв'язку з коронавірусом.

"Ви дуже схожі на батька 😎👍"

"Шикарна 🔥 дуже красива 😍"

"Подобається друге фото. Колір очей красивий."

Раніше ми повідомляли, Добкіна посвітила шикарною фігурою в білому купальнику на пляжі. Красуня прийняла відверту позу, впавши на коліна: Алла непристойно розставила ноги і витягла вперед руки, щоб підкреслити апетитну зону декольте. Дівчина поскаржилася в підписі до фото, що стільки роботи в плані підтримки фігури (заняття спортом, різні дієти) "вбиваються" буквально за раз - під час родинних застіль на 8 Березня.

Нагадаємо, пишногруда дочка Добкіна покрутила ефектним декольте перед дзеркалом

А ще Politeka писала, гаряча дочка Добкіна показала, як виглядає без макіяжу

Також Politeka повідомляла, гаряча дочка Добкіна підкреслила красу глибоким декольте, ось це форми