Колишня солістка «ВІА Гри» співачка Санта Дімопулос показала розкішне тіло в прозорому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Під час вагітності доводилося приймати антибіотики?» - цікавляться у співачки.
На опублікованому кадрі видно, що Дімопулос позує в напівпрозорому білому вбранні. Доповнює образ чорна капелюх і елегантні сережки.
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«Ні, я не хворію вже більше двох років. Слава Богу», - відповіла вона.
До цього ми писали, що колишня солістка «ВІА Гри», співачка Санта Дімопулос, нерідко позує в червоних нарядах. Красуня в цей раз вирішила продемонструвати всі свої достоїнства фігури в червоному одязі.
Зірка з'явилася в сукні, зшитим ніби з пом'ятою тканини. Наряд виділив тонку талію і пишні груди української знаменитості.
Санта закинула чорні волосся набік, що додало контрасту образу.
Зірка то клала руки на талію, то торкалася пальцями до щоки.
Красуня дивилася в камеру, посміхаючись і відкриваючи губи.
Яскравий манікюр і прикраси доповнили образ.
Варто звернути увагу на макіяж Санти з акцентом на блискучі червоні губи. Краса її очей була підкреслена чорними стрілками і пишними віями.
"Я – Весна! Ночі без сну я принесу за собою ❤️", - Санта процитувала в пості пісню Наталії Могилевської.
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