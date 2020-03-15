Колишня солістка «ВІА Гри» співачка Санта Дімопулос показала розкішне тіло в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Під час вагітності доводилося приймати антибіотики?» - цікавляться у співачки.

На опублікованому кадрі видно, що Дімопулос позує в напівпрозорому білому вбранні. Доповнює образ чорна капелюх і елегантні сережки.

«Ні, я не хворію вже більше двох років. Слава Богу», - відповіла вона.

До цього ми писали, що колишня солістка «ВІА Гри», співачка Санта Дімопулос, нерідко позує в червоних нарядах. Красуня в цей раз вирішила продемонструвати всі свої достоїнства фігури в червоному одязі.

Зірка з'явилася в сукні, зшитим ніби з пом'ятою тканини. Наряд виділив тонку талію і пишні груди української знаменитості.

Санта закинула чорні волосся набік, що додало контрасту образу.

Зірка то клала руки на талію, то торкалася пальцями до щоки.

Красуня дивилася в камеру, посміхаючись і відкриваючи губи.

Яскравий манікюр і прикраси доповнили образ.

Варто звернути увагу на макіяж Санти з акцентом на блискучі червоні губи. Краса її очей була підкреслена чорними стрілками і пишними віями.

"Я – Весна! Ночі без сну я принесу за собою ❤️", - Санта процитувала в пості пісню Наталії Могилевської.

Нагадаємо, экс-ВІА Гра похвалилася ідеальним пресом після пологів

А ще Politeka писала, що красуня-зірка ВІА Гри поділилася кадрами з весілля, сліз не стримати

Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра поскаржилася на свій зовнішній вигляд, Брежнєва не стрималася