В минулу неділю, 15 березня, пройшов дев'ятий випуск популярного шоу "Голос країни-10"

Боротьба за місця у зіркових тренерів загострилася, пише Рoliteka.net. У попередньому випуску проект покинули 11 учасників, і в минулу неділю суддям знову довелося вибирати.

Тетяна Ничай і Карина Балашова заспівали хіт Аріани Гранде God is a woman. Їх виступ був дуже гарячим. Потап і Настя Каменських не змогли вибрати, хто покине шоу і їм допомогли інші тренери. У підсумку на шоу залишили Карину Балашову, яку називають маленькою NK.

IT-фахівець Максим Перепелиця боровся з представником молодого покоління R&B Єгором Шагаковим. Вони виконали пісню Call Out My Name. У підсумку Потап і NK вибрали Максима Перепелицю.

Співробітниця бару Даніеля Салема, Альона Крутиєнко, заспівала в дуеті з Олесею Лейченко. Вони виконали пісню "Не дощ". Потап і Настя вбрали останню.

Футболіст Вахтанг Вахтангішвілі і невпевнена в собі Юлія Коровко виконали пісню "Не люби мне мозги". Дівчина продовжила участь у шоу, а чоловік покинув проект.

Модель Катерина Степура бібліотекар Анна Боршовська виступили з відомим хітом "Каждый раз" співачки Монеточки. Ця пісня ніколи раніше не виконувалася на проекті. Перша дівчина залишилася на проекті.

Українка Олекандра Горупа і китаєць Сюй Чуань Юн зійшлися в першому вокальному бою з піснею NK "Тримай". Артистка навіть виконала з ними уривок. Дан Балан вибрав хлопця.

Три дівчини Христина Карабанова, Карина Арбельяні і Тамара Балюк виконали пісню Bad Romance/In the shadows. Дан Балан вибрав двох вокалісток - Христину і Тамару.

Ганна Безгалова і Анастасія Балог люблять Дана Балана і Тіну Кароль. Обидві виконали пісню Let her go і вразили глядачів. У підсумку Анастасія залишилася на проекті.

Учасники Уляна Горбачевська та Роман Клюба заспівали композицію "Ой там на горі, ой там на крутій". Двоє зачарували весь глядацький зал. Тіна залишила Уляну.

Віталій Окс і Ксенія Буга виконали хіт The Hurts "Wonderful life". Дан Балан розкритикував пару, проте Тіна Кароль заступилася за учасників і вибрала Віталія.

Екс-учасниця "Голосу країни" з тренером Сергієм Лазарєвим Ольга Мельник та офіцер ЗСУ Василь Процюк. У першій перед виступом сталася панічна атака, але вона взяла себе в руки і вийшла на сцену. Обидва виконали пісню Андрія Кузьменка (Скрябіна) "Спи собі сама". Тіна Кароль залишила на проекті дівчину.

Ольга Баландюх і Ганна Трубецька сподобалися залу під час виконання пісні Sweet dreams. Друга продовжила боротьбу.

Учасники команди Монатіка Тоня Сова і Сергій Асафатов виконали пісню "Сансара". Дует довів до сліз тренерів. Монатік обрав Сергія, а команда Потапа і Насті "вкрали" Тоню.

Актор Руслан Опанасенко і красуня Мелен Пасса заспівали All for us. У підсумку Мелен залишилася на шоу.

Зоряна Атлас і Ася Хорошун підняли на ноги зал піснею Havana. Монатік дав шанс другій учасниці.

Олександр Календа і Марко Квітка виконали пісню співака ROZHDEN "Знаєш". Автор був в залі, не стримався і виконав з хлопцями уривок. ROZHDEN зізнався, що йому більше сподобався вокал Олександра, саме його і залишив собі Монатік. Тіна Кароль залишила собі Марко Квітку.

