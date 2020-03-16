Відома балерина Анастасія Волочкова влаштувала романтичний вечір з таємним нареченим у незвичайному вигляді

Не секрет, що артистка любить привернути увагу до власної персони і робить це різними і викликають образами, , пише Politeka.net.

В цей раз балерина вирішила похвалитися романтичним ввечером з коханим, обличчя якого не показує, а особистість приховує від громадськості. В руках Волочкова тримає букет улюблених білих троянд, які просто обожнює і завжди нагадує, що їй подобаються тільки вони.

Причому позувала Анастасія в досить провокаційний образ в цілому - в одному чорній сукні на бретельках і з чорною маскою на обличчі, що зовсім не вписується в її образ.

Таким образ Волочкова, схоже, хотіла відзначити, що вона теж намагається захистити себе від коронавіруса.

«Чорно-Біле Кіно, але жодного дня без білих троянд від коханого.💪❤️🌺💃😊 #анастасияволочкова», – пише Волочкова під постом.

Раніше 44-річна російська балерина Анастасія Волочкова збентежила оголеним видом в лазні. Зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram зі свого чергового походу в лазню - як відомо, Анастасія любить попаритися.

Балерина і на цей раз без тіні збентеження скинула одяг. На одному з кадрів вона постала сидить повністю голою з рушником на голові, прикривши пікантні частини тіла віниками. На іншому - залізла в бочку з холодною водою прямо на вулиці. В іншому, зірка фотографувалася в короткій чорній сукні, шубі і хутряних уггі. Дивно, що артистка не стала хвалитися шпагатом, будучи настільки відвертому вигляді, як вона це безцеремонно робила раніше.

"В чудовій російській лазні я сьогодні побувала.🙏 @banya_v_borzykh Дуже хороша парилка. Басейн на вулиці. Неймовірно професійний банщик Віктор", - підписала фото Волочкова.

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