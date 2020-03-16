Відома балерина Анастасія Волочкова влаштувала романтичний вечір з таємним нареченим у незвичайному вигляді
Не секрет, що артистка любить привернути увагу до власної персони і робить це різними і викликають образами, , пише Politeka.net.
В цей раз балерина вирішила похвалитися романтичним ввечером з коханим, обличчя якого не показує, а особистість приховує від громадськості. В руках Волочкова тримає букет улюблених білих троянд, які просто обожнює і завжди нагадує, що їй подобаються тільки вони.
Екс-Nikita побешкетувала із подругою в ліфті й показала усі соковиті місця: «Нам добре завжди...»
Кухар з "Танців з зірками" залізла у ванну і показала, чим приваблює чоловіків: "Краса!"
Дочка Артура Пирожкова вразила схожістю із зоряним батьком: «Татова заміна»
Харламова застукали в ліжку з чоловіком, навіть Галкін не стримався: «А дружини знають?»
Причому позувала Анастасія в досить провокаційний образ в цілому - в одному чорній сукні на бретельках і з чорною маскою на обличчі, що зовсім не вписується в її образ.
Таким образ Волочкова, схоже, хотіла відзначити, що вона теж намагається захистити себе від коронавіруса.
«Чорно-Біле Кіно, але жодного дня без білих троянд від коханого.💪❤️🌺💃😊 #анастасияволочкова», – пише Волочкова під постом.
Раніше 44-річна російська балерина Анастасія Волочкова збентежила оголеним видом в лазні. Зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram зі свого чергового походу в лазню - як відомо, Анастасія любить попаритися.
Балерина і на цей раз без тіні збентеження скинула одяг. На одному з кадрів вона постала сидить повністю голою з рушником на голові, прикривши пікантні частини тіла віниками. На іншому - залізла в бочку з холодною водою прямо на вулиці. В іншому, зірка фотографувалася в короткій чорній сукні, шубі і хутряних уггі. Дивно, що артистка не стала хвалитися шпагатом, будучи настільки відвертому вигляді, як вона це безцеремонно робила раніше.
"В чудовій російській лазні я сьогодні побувала.🙏 @banya_v_borzykh Дуже хороша парилка. Басейн на вулиці. Неймовірно професійний банщик Віктор", - підписала фото Волочкова.
Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків
Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях