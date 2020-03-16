Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала несподіваним перевтіленням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram жінки.

«Дуже сумно спостерігати за подіями.....😔 Давайте не будемо опускати руки і впадати в паніку і депресію.🙏 Все налагодиться і буде добре. Всім моїм людським участю, особистим часом, фізичними силами і душею я з вами», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку видно Волочкову в білосніжному діловому костюмі. Однак, оскільки балерина не одягла під нього нічого, з-під піджака видніється значна груди.

Однак користувачі мережі залишилися безмовні – незважаючи на те, що кадри були розміщені з соцмережі, зірка закрила можливість коментувати знімок.

До цього повідомлялося, що балерина Анастасія Волочкова влаштувала романтичний вечір з таємним нареченим у незвичному вигляді.

Не секрет, що артистка любить привернути увагу до власної персони і робить це різними і викликають образами.

В цей раз балерина вирішила похвалитися романтичним ввечері з коханим, особа якого не показує, а особистість приховує від громадськості. В руках Волочкова тримає букет улюблених білих троянд, які просто обожнює і завжди нагадує, що їй подобаються тільки вони.

Причому позувала Анастасія в досить провокаційний образ в цілому - в одному чорній сукні на бретельках і з чорною маскою на обличчі, що зовсім не вписується в її образ.

Таким образ Волочкова, схоже, хотіла відзначити, що вона теж намагається захистити себе від коронавіруса.

«Чорно-Біле Кіно, але жодного дня без білих троянд від коханого.💪❤️🌺💃😊 #анастасияволочкова», – пише Волочкова під постом.

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