Зараз йде активна робота над створенням сьомого сезону серіалу "Свати"

Автори сценарію вирішили зробити серії в сторону спогадів персонажів, пише Рoliteka.net. Для цього доводиться кликати молодих акторів, адже ніякий грим не допоможе приховати зморшки вже постарілих артистів.

Зокрема, планується повернути образ Юрія Анатолійовича Ковальова. Варто відзначити, що артист Анатолій Васильєв відмовився від зйомок в серіалі і його персонажа "вмертвили". Однак персонаж буде діяти лише у спогадах дійових осіб.

У новому сезоні актор Анатолій Васильєв, ймовірно, з'явиться і в літньому вигляді. За час зйомок в серіалі, артист перетворився з імпозантного чоловіка у літню людину.

Що приховувати, час не пощадив і його колег. Одна лише Анна Кошмал, яка виконала роль внучки головних героїв, Женьки тільки квітне. Дівчина встигла вийти заміж і навіть народити дитину, перетворившись в чарівну молоду жінку.

Раніше ми писали, що 66-річна актриса Тетяна Кравченко, відома по ролі Валюхи, покрасувалася в компанії своєї вічної серіальної суперниці і подруги одночасно.

Зоряні дами позували на камеру в затишній обстановці.

«З Людмилою Вікторівною ❤️😍», - підписала артистка своє нове фото.

На знімку Людмила Артем'єва, яка зіграла роль Ольги Ковальової в "Сватах", і Тетяна Кравченко виглядають радісними. Одна в світлому вбранні, інша - у темному.

Нагадаємо також, що Людмила Артем'єва теж відмовилася від зйомок у новому сезоні популярного серіалу.

Цю інформацію вже підтвердила її колега Тетяна Кравченко.

«Начебто, щось там через гроші. Може, запросила багато?! Не знаю… У новому сезоні буде показана історія молодих Будько: як ми познайомилися, як розвивалася наша любов», - підкреслила актриса.

Раніше ми писали, що Анна Кошмал постала в досить спокусливому образі. На ній мереживний топ блідо-рожевого відтінку і кофта чорного кольору.

Розпатлана артистка без краплі косметики крупним планом показала свої принади. Від зони декольте неможливо відвести погляд. Дівчина піднесла руку до обличчя і грайливо глянула в об'єктив.

Нагадаємо, що зірка «Сватів» розвалилася на кріслі в спокусливій позі, дівчину не впізнати: «Зросла Женька».

Як повідомляла Politeka, режисер «Сватів-7» привідкрив завісу нового сезону, яскраві кадри зі зйомок: «Вийде…».

Також Politeka писала, що нова зірка «Сватів-7» затьмарила Валюху, кадри облетіли мережа: «Ось це красуня!».