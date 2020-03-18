Відома українська співачка Ірина Білик звернулася до шанувальників на сторінці в Instagram

Зірка опублікувала відео, на якому позувала у сукні з відкритими плечима, повідомляє Politeka.net. Блондинка виглядала дуже спокусливо.

Макіяж зірки був зроблений з акцентом на яскраві губи і пишні вії. Красуня опустила очі, посвітивши блискучими тінями. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

В руках Ірина тримала книгу, на якій вискакували слова для підтримки українців під час карантину в країні. При цьому на тлі грала пісня у виконанні артистки.

"Будьте здорові! Не панікуйте! Бережіть себе та близьких! Просто слідуйте простим правилам, зазначеним в рекомендаціях МОЗ. По можливості залишайтеся вдома. Люблю вас!", - підписала відео зірка.

За 14 годин пост зібрав майже 23 тисячі переглядів і багато коментарів.

"Можна тут поспілкуватися, до речі. Поки всі вдома 😘❤️", "От би всі публічні люди так !!! Дякую Ірина", "🤗Дякую, Ірино!!! Я теж вірю, що все у нас буде добре!!! ❤️", "Одна з моїх найулюбленіших пісень!!!", "Любимо і тримаємося, спасибі❤️❤️❤️", "Це ульот", "Скоріше б закінчилася ця епідемія, все ніби завмерло - плани, справи... Будемо здорові!", "Квитки будуть дійсні??", "От хоч одна людина адекватна написала що не варто панікувати, люди дотримуйтесь санітарних норм і все буде добре)", "Дякую. Взаємно. Чекаємо зустрічі 17.04 у Вінниці!!!! Любимо дуже-дуже ❤️❤️❤️❤️", "Яке чудове відео та пісня ❤️🙏🏻", "Обожнюю цю пісню! Вона надзвичайна", "Хай живе НАДІЯ! ❤️❤️❤️❤️", "Гарна пісня !!!!! 👏👏👏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Білик опублікувала фото, на якому вона позує в яскравому красивому брючному костюмі.

Волосся артистки випрямлені, а очі нафарбовані звичним для співачки темним кольором.

«Відгриміло чудове свято, багато любові і подарунків! А що для вас краще в цей день: хороший подарунок або хороше ставлення коханого чоловіка?», - запитала Білик у своїх підписників.

Користувачі мережі не тільки відповідали на питання але і писали компліменти.

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