Известная украинская певица Ирина Билык обратилась к поклонникам на странице в Инстаграм

Звезда опубликовала видео, на котором позировала в наряде с открытыми плечами, сообщает Politeka.net. Блондинка выглядела очень соблазнительно.

Макияж звезды был сделан с акцентом на яркие губы и пышные ресницы. Красотка опустила глаза, посветив блестящими тенями. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В руках Ирина держала книгу, на которой выскакивали слова для поддержки украинцев во время карантина в стране. При этом на фоне играла песня в исполнении артистки.

"Будьте здоровы! Не паникуйте! Берегите себя и близких! Просто следуйте простым правилам, указанным в рекомендациях МОЗ. По возможности оставайтесь дома. Люблю вас!", - подписала видео звезда.

За 14 часов пост собрал почти 23 тысячи просмотров и много комментариев.

"Можно здесь пообщаться, кстати. Пока все дома 😘❤️", "Вот бы все публичные люди так !!! Спасибо Ирина", "🤗Спасибо большое, Ирина!!! Я тоже верю, что все у нас всех будет хорошо!!! ❤️", "Одна из моих самых любимых песен!!!", "Любим и держимся, спасибо❤️❤️❤️", "Это улет", "Скорей бы закончилась эта эпидемия, всё как будто замерло- планы, дела... Будем здоровы!", "Билеты будут действительны??", "Вот хоть один человек адекватный написал что не стоит паниковать, люди соблюдайте санитарные нормы и всё будет хорошо)", "Спасибо. Взаимно. Ждём встречи 17.04 в Виннице!!!! Любим очень-очень ❤️❤️❤️❤️", "Какое чудесное видео и песня ❤️🙏🏻", "Обожаю эту песню! Она чрезвычайная", "Да здравствует НАДЕЖДА! ❤️❤️❤️❤️", "Красивая песня !!!!! 👏👏👏", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Билык опубликовала фото, на котором она позирует в ярком красивом брючном костюме.

Волосы артистки выпрямлены, а глаза накрашены привычным для певицы темным цветом.

«Отгремел замечательный праздник, много любви и подарков! А что для вас лучше в этот день: хороший подарок или хорошее отношение любимого мужчины?», - спросила Билык у своих подписчиков.

Пользователи сети не только отвечали на вопрос но и писали комплименты.

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