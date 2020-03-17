Донька російської балерини Анастасії Волочкової здивувала заняттям під час встановленого через коронавірус карантину

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram дівчинки. 14-річна красуня займається кінним спортом і показала, що ні дня не сидить без діла:

"Нас не хвилює коронавірус, ми працюємо 🧐🤨", - пише вона у підписі до відео, де в манежі скаче на породистій конячці. На кадрах видно, як люди близько один до одного проїзжають на конях і також чути закадровий голос, який хвалить юну наїзницю.

Підписники по різному відреагували на відео - більшість хвалить таланти дочки Волочкової, були і такі, які обурилися тим, що вона не залишилася вдома раз поки введений карантин, також деякі порівняли Адріану з її мамою Анастасією, мовляв, "вся в маму", неслухняна, все через круту вдачу.

Не секрет, що мама Адріани любить привернути увагу до власної персони і робить це різними і викликають образами.

Цього разу балерина вирішила похвалитися романтичним ввечері з коханим, особа якого не показує, а особистість приховує від громадськості. В руках Волочкова тримає букет улюблених білих троянд, які просто обожнює і завжди нагадує, що їй подобаються тільки вони.

Причому позувала Анастасія в досить провокаційний образ в цілому - в одному чорній сукні на бретельках і з чорною маскою на обличчі, що зовсім не вписується в її образ.

Таким образ Волочкова, схоже, хотіла відзначити, що вона теж намагається захистити себе від коронавіруса.

«Чорно-Біле Кіно, але жодного дня без білих троянд від коханого.💪❤️🌺💃😊 #анастасияволочкова», – пише Волочкова під постом.

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