Успіх франшизи "Гаррі Поттер" став справжнім випробуванням для актора Деніела Редкліффа

Про це пише видання Independent.

Редкліфф настільки "подружився" зі своїм персонажем, що розлука з ним стала для нього справжньою трагедією.

Зірка "Гаррі Поттера" зізнався, що робота над останніми частинами франшизи перетворила його на справжнього алкоголіка.

«Це була паніка, я просто не розумів, що робити далі, і в тверезому стані мені було не комфортно», — розповів Деніел Редкліфф.

Актор також розповів, що під час зйомок йому довелося зіткнутися зі знущальним відношенням оточуючих, оскільки бачили його в стані сп'яніння.

«Коли я вибирався кудись і випивав, то раптово виявляв, що залучаю підвищений інтерес. Адже люди бачили не просто п'яного хлопця. Я раз чув: «О, дивіться, Гаррі Поттер випиває в барі одну стопку за інший!», — згадує зірка.

На щастя, Деніел Редкліфф зміг побороти залежність і повернувся до звичного способу життя.

«В кінці кінців це було моє власне рішення. Одного разу я прокинувся вранці і сказав собі: «Мабуть, це недобре», - резюмував він.

Раніше ми розповідали про те, що Деніел Редкліфф нерідко потрапляє під шквал критики через свого ставлення до зовнішнього вигляду. В мережу досить часто потрапляють кадри, на яких актор виглядає непрезентабельно і, як відзначають підписники, більше схожий на бомжа, ніж на мільйонера.

При цьому його досить рідко впізнають на вулицях, адже екранний образ актора сильно відрізняється від його повсякденному зовнішності. У звичайні дні Редкліфф воліє носити звичайний одяг, часто одягає бейсболки або капюшони.

Після приголомшливого успіху «Гаррі Поттера» велика частина акторів, що знімалися в ньому, стали дуже популярними. Багато з них зіткнулися з неприємними наслідками популярності – депресією і психічними розладами. Сам Редкліфф пристрастився до спиртного, з чим надалі боровся за допомогою спорту.

Нагадаємо, що нещодавно Деніел Редкліфф вліз у скандал з Меган Маркл: «Це повне безумство».

Раніше Politeka писала, що зірки «Гаррі Поттера» вразили змінами у зовнішності.

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