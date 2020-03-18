Зірка, як і раніше, надихає мільйони людей

50-річна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вразила публіку квітучим зовнішнім виглядом і зверненням з приводу спалаху COVID-19

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала такою ж сміливою і гарячою, як у молодості, аж не віриться, що артистці вже полтинник. Джей Ло з вологим волоссям показала обличчя крупним планом. На ній помаранчевий наряд і в тон йому помада на губах. Димчастий макіяж очей доповнив ефектний образ красуні.

Актриса піднесла пальці обох рук до скронь і пильно подивилася в об'єктив, просто "спалюючи".

Враховуючи ситуацію зі стрімким розповсюдженням по світу небезпечної хвороби, Лопес не залишилася осторонь і вирішила прокоментувати те, що відбувається.

"Зараз у нас багато думок, але не забудьте подбати про себе. Думайте. Дійте. Моліться. Робіть щось навмисно зі своїм часом і залишайтеся позитивними в цей страшний час. 🧡 # StaySafe", - поділилася зірка в соцмережі.

Шанувальники менше ніж за півдня поставили більше 700 000 "лайків", побажавши Джей Ло у відповідь здоров'я.

"Ти моє найбільше натхнення😍"

"Чудова 😍"

"Залишайся в безпеці Jlo 🥺🥺🍋"

"Jlo ти мій кумир"

"Персик"

"Сподіваюся, ти в порядку... Я так тебе люблю. Бережи себе. Ти нам потрібна @jlo"

"Ти теж! Бережи себе, я неспішно дивлюся твої фільми, сидячи вдома!"

"ДААА QUEEN, спасибі тобі за це повідомлення‼ ️💗😍✨"

Раніше ми повідомляли, Лопес без тіні збентеження засвітила ідеальну фігуру у відвертій фотосесії. Красуня з'явилася в чорному боді, оголивши шикарні накачані ніжки. Зірка безцеремонно їх раставила, випнувши "п'яту точку". Гарячий кадр викликав справжнє безумство в коментарях - знімок зібрав понад 2,5 мільйонів "сердечок" (зазначимо, у актриси 116 мільйонів фоловерів в Instagram).

Також ми розповідали, Дженніфер приголомшила блискучим сріблясто-чорним вечірнім вбранням. Знаменитість опублікувала в "сторіз" кадр, де вона в довгому платті, яке найкращим чином обтянуло її розкішну фігуру.

Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала чином юної дівчини, вік не перешкода: «Ух, гаряче».

Також Politeka писала, що коханець Джей Ло без сорому показав, як розважається із зіркою: нескромні кадри підкорили мережа.