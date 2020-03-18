Євген Кошовий, Олена Кравець та інші зірки "Кварталу" показали свої тести ДНК

"Кварталівці" під час карантину не знали, чим себе зайняти, а тому встановили популярний додаток, яке може визначити за фото національність. Вийшло, що Кошовий на 74% вірменин, а Кравець на 48% має фінські корені. Валерій Жидков на 40% виявився ізраїльтянином. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку "Кварталу".

"Сидимо на карантині і дізналися правду про себе", - написано під публікацією.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Армянчик виявився ще тим хо**ом", "Ватикан - це національність?!))))))", "Ну, за Жидкова я не здивована", "Кошовий вірменин".

Раніше ми повідомляли, що зірка "95 Кварталу" Євген Кошовий проводить час з сім'єю - ймовірно, непомітно для самого коміка, кадри з відпочинку потрапили в мережу завдяки його дружині.

Фото зі сториз не може не привертати увагу та не радувати, так як артист показав просто сімейну ідилію: він разом з донькою ламав голову над популярною розвиваючою грою. Дівчинка, як і її тато, розташувалася на підлозі, схрестивши ноги. У кадрі також видніється знаменита лисина Кошового.

Ймовірно, з-за карантину в Україні багато знаменитостей нині будуть все більше і більше постити з, умовно кажучи, фото. Але Євген Кошовий, як відомо, зразковий сім'янин і постив подібні знімки, як і його дружина, досить часто раніше.

Повідомлялося, що зоряним партнером Євгена Кошового на популярному українському шоу стане головна блондинка країни.

Так, зоряної провідною Кошового стане Оля Полякова.

«Жарти я дуже люблю, на будь-яку тему. Головне – щоб вони дійсно були дотепними. Але гроші я люблю не менше, і не бажаю їх комусь віддавати. Тому відразу попереджаю учасників «Розсміши коміка», що мене підкорити непросто. Не думайте, що я дурний. Ні-ні-ні, роботу свою добре знаю і розсмішити мене буде важко», - зазначила вона.

Нагадаємо, у шоу Кварталу 95 несподівано знайшли заміну Кошовому, фото підірвало мережа

А ще Politeka писала, що українці сказилися з-за дуету Полякової і Кошового в "Розсміши коміка"

Також Politeka повідомляла, Кошовий з Кварталу 95 залишився один, акторові терміново шукають пару



