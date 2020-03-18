Відома українська співачка Alyona Alyona показала свої форми в Instagram

На фото Альона позує в чорному купальнику, а інша частина тіла, яку вона взяла для фото і додала в редакторі, була в пляжному прозорій сукні. На тлі картинки можна побачити античну стіну, а також трохи пейзажу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ти неї ти, якщо б я була я не я. Якби була можливість вибирати, в які часи ви быы хотіли жити?", - написала Альона.

Фанати встигли поставити більше 7 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Зараз", "Оленка, класно смотришся", "Для жінок краще, ніж зараз, не було. Поетом тільки зараз", "Майбутнє і майбутнє, через 200 років , я відчуваю народилася занадто рано", "Цариця".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Alyona Alyona показала нове фото з відпочинку в Instagram.

На кадрі співачка позує в одному купальнику. Волосся в цей раз були зібрані у хвіст. Alyona Alyona стала навпроти Сонця і закрила його повністю. Купальник, швидше за все, був чорного кольору. На тлі можна побачити хвилі, пісок та небо.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і встигли залишити кілька коментарів під фото.

Повідомлялося, що популярна українська реп-виконавиця Alyona Aloyna (Олена Савраненко) поділилася веселим відео з відпочинку на Балі.

Alyona Aloyna явно не проводить час даремно на відпочинок і веселиться на повну котушку.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала два відео з водними розвагами. На одному відео пишнотіла артистка стрибає на надувний матрац. У другому сюжеті хіп-хопу зірка з розбігу стрибає в басейн, викликаючи безліч бризок.

Відео змонтовані, щоб надати драматизму і комізму подій. Використовується уповільнена зйомка і закадрова музика.

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