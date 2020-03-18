Актриса "Жіночого кварталу", який, як відомо, є "продуктом" Студії «Квартал 95», Ірина Сопонару показала в мережі нові атмосферні знімки

Артистка, ймовірно, викладає в своєму мікро-блозі кадри, які зробила раніше на відпочинку. Серед того, що показує Сопонару в Instagram - чимало знімків відвертого змісту, пише Politeka.net.

Так на нових фото Ірина позує в тіні, можливо, пляжної парасольки, можливо на якійсь інший локації. Як би там не було, в приглушеному світлі постать стрункої артистки виглядала просто приголомшливо. Зазначимо, що зірка "Жіночого кварталу" була в майці з глибоким вирізом, не дивилася в камеру, коли позувала і на одному з фото продемонструвала свою тонку шию і трохи засвітила груди.

Шанувальники в захваті від побаченого, пишуть, що Ірина, як завжди, стильна, загадкова, витончена і неймовірно красива.

Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару опублікувала в сториз фото, на якому постала на лежаку з кавою і салатиком та так, що крім струнких ніжок, трусиків і татуювань знаменитості на животі більш нічого видно не було.

Прокоментувати відкрито кадри Ірини її шанувальники цього разу можливості не мали, але раніше вони неодноразово схвально висловлювалися на адресу стрункої блондинки і писали, що вона і артистка непогана, і дівчина дуже приваблива.

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Зірка позувала біля басейну з блакитною водою, опустивши в неї п'яточку з салатовим педикюром.

Дівчина похвалилася стрункістю, а також рівним загаром. На красуні можна помітити чорні трусики.

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