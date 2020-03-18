Відома українська співачка Світлана Лобода показала серію фото зі зйомок в Instagram

На фото Лобода позує в короткій сукні леопардового кольору. Вона підняла ногу вище голови і тримала її однією рукою. Образ Світла доповнила великим підбором і розпущеним волоссям. Можна на кадрі побачити оператора та інших людей. На іншому фото співачка вже танцює, а ще одному - нагнулася вперед. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Рух - життя» - це девіз нашої родини!! Сьогодні ми з Катею і Євкою усвідомили, що тренуючись і розтягуючись по 3 -4 години в день, через місяць будемо готові продефілювати на бодібілдингу. А поки наші підготовки в коридорах і «танці» на сцені Втб", - написала Світлана.

Фанати поставили понад 35 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Той момент, коли ноги дійсно від вух!!!", "Скільки можна виправдовуватися?", "Виступ було приголомшливе", "Світлана! Ви супер! Не міняйтеся", "Я з армії повернувся не зміг отжатьса отпола з-за дембельской ліні . лінь стиль життя".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Світлана Лобода показала незвичайний романтичний кадр під час відпочинку

В цей раз знаменита артистка показала себе в ніжному образі і з букетом у руках під час того, як стояла з звичайним стаканчиком із невідомим напоєм.

Зірка опублікувала стильний кадр в соціальній мережі Instagram, привертаючи увагу до себе і своєї роботи, яку вона тимчасово призупинила на час карантину.

Як видно, перед камерою зірка стояла кілька задумливо, тримаючи в руках незвичайний букет, який закриває її вбрання. Волосся співачки розпущені і красиво укладені, а на обличчі яскравий макіяж.

Нагадаємо, Лобода без грама макіяжу на обличчі розбурхала незвичайними кадрами

А ще Politeka писала, що Лобода в леопардовому міні ледве прикрила сороміцькі місця

Також Politeka повідомляла, що Лобода в крихітному бікіні показала, як треба розважатися



