Відома українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала фото в Instagram

На фото Тодоренко застосувала фільтр і подовжила свою голову в два рази. Вона стала великою і не дуже презентабельною. Регіна позувала в червоному шарфі і шапці, інший одяг не розібрати на кадрі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Підсіли на булки", - написала Регіна під публікацією.

Фанати не змогли оцінити фотографію або написати коментарі під кадром. Все із-за того, що Тодоренко опублікувала його в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Регіна Тодоренко показала, як проходять зйомки проекту "П'ятниця з Регіною" в умовах карантину.

цього разу в розділі Сторі зірка представила кілька кадрів, на яких позувала у звичайному образі, приховує її фігуру завдяки вільної довжини спідниці "міді" і кофту на гудзиках.

На одному з фото Регіна показала трохи більше - спустила кофту з плечей з одного боку, засвітивши пишне декольте. На обличчі артистки можна помітити звичний яскравий макіяж, що підкреслює її вилиці.

Повідомлялося, що Регіна Тодоренко здивувала блискучим чином в короткій сукні з глибоким декольте

Як відомо Регіна стала учасницею російського шоу "Маски", під час якого вже встигла засвітитися в суддівському кріслі разом з Філіпом Кіркоровим.

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці артистка показала свій новий наряд для зйомок чергового ефіру шоу. Регіна показала в ролику, як пританцьовує в коротенькій сукні з блискіток з досить глибоким декольте.

Хвилясте волосся зірки були выровняны і акуратно покладені в просту зачіску з мінімумом шпильок. Доповнила образ Тодоренко яскравим макіяжем і прикрасами в тон сукні.

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А ще Politeka писала, що Тодоренко запаморочила голову пікантною позою ногами догори

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