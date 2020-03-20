Украинская телеведущая, модель Катя Осадчая порадовала поклонников новым появлением с мужем Юрием Горбуновым

Супруг модели разместил снимок с женой в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Телеведущая сидела в белой футболке с надписью, при этом на ней не было ни грамма макияжа. На шее красотки блестели золотые цепочки. Катя улыбалась и смотрела в камеру.

При этом муж телеведущей находился позади нее на леснице, звезда держал в руке телефон. Горбунов надел синию футболку и черные шорты.

"Сегодня наш общий прямой эфир в 22:00 здесь в инст. Пишите вопросы под постом и присоединяйтесь, проведем сегодня вечер у камина вместе. #Язалишаюсьвдома девиз нашей жизни сейчас. Именно так мы можем обезопасить не только себя, но и окружающих. Будьте здоровы и до встречи", - написал Горбунов.

За 2 часов пост собрал почти 12 тысяч лайков.

"Когда Екатерина приедет на экзамен к Ефросининой?", "Вы отличная пара и очень интересно как ваши отношения перешли в статус семья! Ведь Юра был в браке", "Юрий, у меня глупый вопрос...вчера не смогла до конца досмотреть Интуицию и не знаю кто выиграл...вы, или Маша😀вот мучаюсь теперь...А вообще, вашему совместному эфиру буду рада, да еще возле вашего камина...жду вечера!", "Привет! Жду ефир.е вопросик 🙄 что написано на футболке у жены 🙃 ???", "Хотели бы Вы с Юрием еще одного ребенка?)", "Как вы сообщили Юри о своей беременности?", "Вы невероятная пара😍 Кто первым сделал шаг в отношениях и как это произошло? "," Екатерина Осадчая по паспорту Екатерина Горбунова? 😏 "," Катюша, а можно Вас попросить сохранить эфир, пожалуйста! "," Ваша первая мысль, когда вы увидели один одного ♥ ️ ", - написали пользователи сети.

Напомним, Катя Осадчая надела домашнюю пижаму в клетку, рукава которой украшены перьями.

На лице модели нет ни грамма косметики. Похоже, именно так она ходит дома перед мужем во время карантина.

Осадчая отметила, что ей на многое не хватало времени, но зато сейчас она планирует эти пробелы восполнить с помощью карантина.

Напомним, что Осадчая без макияжа показала, как выглядит в обычной жизни: "Несмотря ни на что...".

А еще Politeka писала, что Катя Осадчая в тонкой майке похвасталась жаркими фото с подругой: Горбунов не сдержался.

Также Politeka сообщала, что Осадчая в "изоляции" дала совет украинцам: "Обращайте внимание на...".