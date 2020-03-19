Дочка хвора на рак актриси Анастасії Заворотнюк Ганна показала нове фото в Instagram

На фото Анастасія позує в тотике і джинсових штанях. Вона стоїть біля дзеркала і можна побачити дві Заворотнюк. На тлі видніється дзеркало, а за ним якісь рослини. Волосся дочка актриси вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka з посиланнями на сторінку знаменитості.

"Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про дуалізм. У абсолютно будь-якого предмета або людини є дві сторони. Це і називається дуалізмом або подвійністю. У цьому понятті закладено дві паралельно різні сторони. Як би абсурдно це не звучало, але ці дві сторони є частинами одного цілого і одночасно з цим антагоністами. І дивно те, що вони не можуть існувати один без одного. Немає зла Без добра", - написала Анастасія.

Фанати встигли поставити майже 3 тисячі лайків і написали кілька коментарів. Одні продовжили міркування на задану тематику, інші зазначили, що Ганна дуже красива, а інші цікавилися здоров'ям мами.

Раніше ми повідомляли, що 24-річна Заворотнюк Ганна, дочка відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка вже рік бореться зі страшною недугою, розповіла про своєму хобі.

Дівчина похвалилася в мікроблозі в Instagram свіжим фото і своїми роботами. Виявляється, Аня з самого дитинства захоплюється малюванням - найбільше її захоплює тваринний світ, рослини і, останнім часом, водна тематика.

Дочка артистки постала у картатій спідниці до колін і червоному гольфі. На знімку дівчина посміхається так, ніби не існує переживань з приводу смертельного захворювання матері. Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк, імовірно, бореться з раком мозку, однак офіційно сім'я коментарі не дає.

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