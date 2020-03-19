Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла показала спекотне фото в Instagram

На фото Алла позує в топіку і чорних штанях, а образ доповнила бездротовими навушниками, які можна помітити в вухах. Волосся в цей раз у неї були зібрані у хвіст. Однією рукою Добкіна фотографувала себе зверху, а друга лежала на гімнастичному кулі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити кадр або написати коментарі. Все із-за того, що в сторіс немає такої функції, куди було опубліковано фото.

Раніше ми повідомляли, що 26-річна Алла Добкіна, домогосподарка і молода матуся, дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, збентежила словами про паніці і коронавирусе.

Дівчина поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, які супроводили побажаннями українцям у зв'язку з карантином через смертельного вірусу COVID-19.

На знімках Алла з'явилася в одному з салонів косметики, в білій футболці з оригінальним принтом на грудях і з сумкою на плечі. Дівчина завдала яскравий макіяж, включаючи насичену червоно-коричневу помаду і ідеальні чорні "стрілки", а також накрутила локони.

Добкіна побажала всім терпіння і здоров'я, а також порадила прихильницям не "шастати" по нічних клубах під час карантину - краще пересидіти вдома.

Повідомлялося, що донька відомого українського політика Михайла Добкіна Алла покрасувалася для типового селфи в машині.

Молода мама Алла Добкіна покрасувалася в актульном в сезоні пальто а-ля "овечий" хутро.

Алла в цей раз вирішила себе показати поблизу і при макіяжі, деякі її прихильники відзначили, що дочка політика "справжня красуня", інші користувачі писали про те, що у зірки мережі "зроблені губи" і про те, що вони дуже великі.

Сама ж Алла розташований, схоже, в прекрасному настрої і насолоджується настала як календарної, так і погодної навесні.

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