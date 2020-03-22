Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна Алла показала стильні та відверті фото

Струнка блондинка позувала в частково прозорому вбранні і темному, ймовірно, боді. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Алли.

Своє густе волосся знаменитість цього разу розпустила, вітчизняна "блондинка в шоколаді" позувала на сходах і при цьому було видно всі переваги її фігури. Зокрема Алла показала свої стрункі підкачані ніжки, а також засвітила стегна.

На парі інших фото з добірки Алла позувала з малюком на руках і в позі трохи скромнішій - вона розмовляла по телефону і явно була чимось стурбована.

Також поверх своєї прозорої сукні-сітки Добкіна одягла піджак оверсайз, який після, очевидно, зняла.

«Зараз, як ніколи, хочеться музики, танців і теплих зустрічей🖤 сумуєте?», - підписала українська зірка мережі свою добірку. Шанувальники нахвалюють стиль і зовнішність Алли:

"Красуня"

"Ваууу!!!"

"такі милі та позитивні"

Раніше ми повідомляли, що 26-річна Алла Добкіна, домогосподарка і молода матуся, дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, збентежила словами про паніці і коронавирусе.

Дівчина поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, які супроводили побажаннями українцям у зв'язку з карантином через смертельного вірусу COVID-19.

На знімках Алла з'явилася в одному з салонів косметики, в білій футболці з оригінальним принтом на грудях і з сумкою на плечі. Дівчина завдала яскравий макіяж, включаючи насичену червоно-коричневу помаду і ідеальні чорні "стрілки", а також накрутила локони.

Добкіна побажала всім терпіння і здоров'я, а також порадила прихильницям не "шастати" по нічних клубах під час карантину - краще пересидіти вдома.

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